Doi observatori militari de rang înalt afirmă că au văzut un obiect triunghiular negru misterios zburând cu o viteză extraordinar de mare deasupra unui obiectiv sensibil din vestul SUA la începutul acestui an, conform celei mai recente serii de raportări privind observarea OZN-urilor publicate vineri de administraţia Trump, informează The Guardian și News.ro.

Obiectul neidentificat nu prezenta niciuna dintre caracteristicile unei aeronave militare convenţionale, se menţionează în raportul lor adresat Departamentului Apărării, şi a dispărut brusc şi în tăcere în câteva secunde, fără a lăsa în urmă nicio dâră de gaze de eşapament sau alte dovezi ale existenţei sale.

Presupusa observaţie, făcută de surse anonime cu „o vastă experienţă operaţională în colaborarea cu agenţiile guvernamentale", a avut loc într-o locaţie care a fost cenzurată în dosarul făcut public vineri.

„Fenomenul anomal neidentificat" (UAP), un termen care a înlocuit termenul OZN în cercurile militare, guvernamentale şi ştiinţifice, semăna cu o dronă cu aripi în formă de deltă, cu o anvergură a aripilor cuprinsă între 9 şi 15 ft (2,75 până la 4,5 m), au amintit observatorii. Aceştia au estimat viteza sa la 1.800 mph (2.896,8192 km/h).

La fel ca în cazul a sute de alte rapoarte publicate de Pentagon începând din luna mai, ca parte a promisiunii lui Donald Trump de a asigura transparenţa cu privire la documente clasificate sau secrete de zeci de ani referitoare la OZN-uri, multe alte detalii sunt vagi, neconcludente sau cenzurate în totalitate.

În timp ce multe relatări anterioare au fost însoţite de fotografii reale sau de înregistrări video ale unor aparente observaţii, raportul privind „triunghiurile negre" prezintă nouă imagini identice ale aceluiaşi canion neidentificat, cu siluete minuscule, trilaterale, adăugate grosolan pentru a reproduce mişcarea obiectului pe care observatorii au afirmat că l-au văzut.

Pentagonul nu a furnizat nicio imagine

„Într-adevăr, aceasta pare a fi puţin mai mult decât o formă triunghiulară neagră suprapusă pe un fundal de peisaj pentru a ilustra raportul. Nu cred că adaugă cu adevărat ceva substanţial raportului în sine", a declarat Greg Eghigian, profesor de istorie şi bioetică la Universitatea Penn State şi autor al cărţii din 2024 intitulată ”After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon” (După apariţia farfuriilor zburătoare: o istorie globală a fenomenului OZN).

După o serie iniţială de comunicate, publicările Pentagonului din cea de-a doua administraţie Trump au devenit mai puţin frecvente în ultimele luni şi vizibil mai sumare de când preşedintele SUA a declarat în februarie că ordonă dezvăluirea completă a informaţiilor deţinute de guvern cu privire la OZN-uri şi la căutarea vieţii extraterestre dincolo de planeta noastră.

Măsura a urmat acuzaţiilor formulate în Congres în 2023 de un fost oficial al serviciilor de informaţii, potrivit cărora administraţiile succesive s-au angajat într-o acţiune de muşamalizare şi că guvernul se afla în posesia unor nave spaţiale extraterestre prăbuşite.

Comunicatul de vineri a conţinut mai puţin de 25 de documente text şi niciun videoclip sau nicio imagine.