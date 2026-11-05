Aflat pe locul al doilea în 2025, restaurantul condus din 1990 de Bittor Arginzoniz a devansat localul Gaggan, din Bangkok, al cărui chef, indianul Gaggan Anand, este considerat un pionier al gastronomiei experimentale în Asia, notează Agerpres.

Pe locul al treilea, restaurantul Alchemist, din Copenhaga, deţinut de bucătarul Rasmus Munk, propune o experienţă gastronomică imersivă, care combină bucătăria, arta şi teatrul.

Primul local francez din acest clasament, concurent al ghidului Michelin, este restaurantul Plénitude, al bucătarului Arnaud Donckele, clasat pe poziţia a zecea. În 2025, ocupa locul al 14-lea.

Anghile şi antricot de vită la grătar, printre specialitățile localului Asador Etxebarri

Situat în localitatea Axpe, în micuţa comunitate Atxondo, între Bilbao şi Saint-Sébastien, Asador Etxebarri are printre specialităţi chorizo de casă, anghile şi antricot de vită la grătar, preparatul-vedetă al restaurantului, potrivit clasamentului.

La primirea trofeului, Bittor Arginzoniz, al cărui local este distins cu o stea Michelin, le-a adus un omagiu celor care „ne-au ajutat să ne continuăm munca în jurul focului”.

„Mamele noastre, bunicile noastre şi mari bucătari ne-au transmis, prin devotamentul şi pasiunea lor, o moştenire culturală şi gastronomică inestimabilă”, a mărturisit acesta.

„Suntem aici de mai mulţi ani şi a venit, în sfârşit, răsplata”, a declarat bucătarul pentru AFP cu prilejul decernării premiului.

Ceremonia de decernare a premiului, organizată pentru prima dată în America de Sud

Organizată pentru prima dată în America de Sud, ceremonia a avut loc la Teatrul Municipal din Lima, una dintre marile capitale gastronomice ale regiunii.

Restaurantul Maido din Peru, fondat de bucătarul-şef de origine japoneză Mitsuharu „Micha” Tsumura, s-a aflat pe primul loc în clasamentul pentru 2025.

Maido a devenit al doilea restaurant peruan plasat pe primul loc în trei ani, după Central, al bucătarului Virgilio Martinez, în 2023.

Anul acesta, titlul de cel mai bun restaurant din America Latină a fost primit de restaurantul mexican Quintonil, plasat pe poziţia a patra.

Clasamentul celor mai bune 50 de restaurante din lume, publicat din anul 2002, este alcătuit pe baza voturilor a o mie de experţi, printre care bucătari, jurnalişti specializaţi şi proprietari de restaurante.

Cu toate acestea, clasamentul este criticat din punctul de vedere al transparenţei sistemului său de vot.