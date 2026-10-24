În unele restaurante, o jumătate de litru de apă de la robinet costă până la 3,50 euro, iar berea și băuturile răcoritoare au ajuns, la rândul lor, la prețuri considerabile, scrie Heute.

Situația este evidențiată de un studiu realizat de Camera Muncii din Tirol, care a analizat, în luna septembrie, prețurile băuturilor din 47 de localuri. Rezultatele arată că taxarea apei de la robinet devine tot mai frecventă, inclusiv în restaurantele care până recent o ofereau gratuit.

Apa de la robinet, un nou cost pe nota de plată

Potrivit studiului, 22 dintre cele 47 de localuri analizate percep bani pentru apa de la robinet. Mai mult, șase dintre acestea, care în 2025 ofereau gratuit această băutură, au introdus între timp o taxă.

Prețul pentru o jumătate de litru variază între 50 de cenți și 3,50 euro, în funcție de local. Astfel, ceea ce mulți clienți consideră un serviciu obișnuit poate deveni o cheltuială suplimentară atunci când ies în oraș.

Există însă și excepții: cinci dintre cele 22 de localuri care taxează apa solicită bani pentru aceasta doar dacă persoanele care o comandă nu consumă nimic altceva.

Un alt detaliu remarcat de autorii studiului este modul în care apa de la robinet este prezentată în meniuri. În zece localuri, aceasta apare sub denumiri precum „Wellwasser”, „Quellwasser” sau „Granderwasser”.

Aceste denumiri pot face ca apa să pară un produs distinct, însă studiul atrage atenția asupra faptului că apa de la robinet este taxată în tot mai multe unități de alimentație publică.

Berea ajunge la 6 euro, iar cola costă 4,60 euro

Scumpirile nu se limitează la apă. O bere mare poate costa până la șase euro în localurile analizate, în timp ce un pahar mic de cola ajunge la 4,60 euro în cel mai scump dintre acestea.

Nici iubitorii de cafea nu scapă de prețurile ridicate. O cafea neagră lungă poate costa până la 4,20 euro, potrivit datelor centralizate de Camera Muncii din Tirol.

Aceste valori reprezintă prețurile maxime identificate în cadrul studiului, nu tarifele practicate de toate localurile din regiune.

Sucul de mere cu apă minerală, tot mai scump

Una dintre cele mai importante creșteri de preț a fost înregistrată în cazul sucului de mere amestecat cu apă minerală carbogazoasă.

Un pahar de 0,3 litri costă acum, în medie, 3,73 euro, cu 5,79% mai mult decât în anul precedent.

Datele studiului arată că scumpirile afectează mai multe categorii de băuturi, iar clienții trebuie să ia în calcul costuri tot mai mari chiar și pentru comenzile obișnuite din restaurante și puburi.