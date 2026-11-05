Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere.
Corespondent Știrile PRO TV: „Scenele incredibile s-au petrecut aproape de miezul nopții. Tânărul, care purta o glugă pe cap, a vizat prima dată un restaurant. Acolo, potrivit proprietarilor, a luat un extinctor și a spart totul în jur. În urma lui a rămas o imagine de coșmar. Toate obiectele din local erau împrăștiate pe jos, frigiderele și alte obiecte răsturnate, geamurile ușii de la intrare sparte și inclusiv o mașină parcată în față a fost distrusă. Înainte de a pleca de acolo, ar fi mâncat un tort de ciocolată. Nu s-a oprit aici, individul a mers apoi la o vulcanizare, unde a spart mai multe geamuri și a avariat furtunurile folosite de angajați pentru anvelope. Acela a fost momentul când vecinii au auzit zgomote și au alertat poliția. Până au ajuns agenții, tânărul a provocat stricăciuni și la o spălătorie. Potrivit unor surse din anchetă, adolescentul ar fi consumat substanțe interzise, așa că dosarul a fost preluat de Parchet, iar băiatul a fost reținut. Cei de la restaurant au fost nevoiți să suspende activitatea, din cauza prăpădului lăsat de tânăr.”