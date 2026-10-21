Disputa cu firma care deținea locația evenimentului a ajuns în instanță, iar compania a deschis, la rândul său, un proces împotriva tinerei, relatează People.

O nuntă anulată de tragedie

Cei doi au semnat contractul pentru organizarea nunții în martie 2025 și au stabilit ceremonia pentru 20 noiembrie 2026. Au achitat un avans de 1.000 de dolari, iar plățile ulterioare au ajuns la un total de 15.909,28 dolari.

Pe 25 aprilie, viitorul mire a murit subit. Două zile mai târziu, familia tinerei a contactat reprezentanții locației pentru a anula evenimentul și a solicita restituirea banilor.

Potrivit documentelor judiciare, coordonatorul evenimentului a promis inițial o rambursare integrală. Proprietara locației a susținut însă că firma nu putea restitui banii, invocând clauza de anulare din contract. Aceasta a menționat posibilitatea unei rambursări parțiale dacă data rezervată ar fi fost ocupată de un alt client.

În săptămânile următoare, familia a continuat să solicite recuperarea banilor. Potrivit plângerii, proprietara a avertizat că va retrage oferta de rambursare parțială dacă discuțiile vor continua într-o manieră pe care a descris-o drept ostilă.

Tânăra i-a transmis atunci un mesaj în care și-a exprimat suferința: „Nu cer imposibilul — cer pur și simplu un strop de umanitate în cea mai grea perioadă din viața mea”.

În iunie, aceasta a solicitat oficial restituirea integrală a sumei și a avertizat că va recurge la instanță dacă nu își va primi banii în termen de două săptămâni. Procesul a fost intentat pe 24 iulie.

Compania a dat-o, la rândul ei, în judecată

Conflictul s-a complicat după ce firma a formulat o acțiune împotriva tinerei, acuzând-o de încălcarea contractului.

Reprezentanții companiei au susținut că erau dispuși să discute despre rambursare, dar că tânăra nu ar fi furnizat dovezi privind decesul logodnicului înainte de a deschide procesul.

Într-o declarație transmisă publicației People, compania a afirmat că procesul de rambursare era deja în desfășurare când a primit notificarea privind acțiunea în instanță. „Decizia de a recurge la litigiu a complicat acest proces”, au transmis reprezentanții firmei, precizând că nu vor comenta mai mult, deoarece cazul este pe rol.

Avocatul tinerei a declarat că a încercat să transmită reprezentanților legali ai companiei o copie a certificatului de deces, însă oferta sa ar fi fost ignorată. Acesta a criticat și decizia firmei de a deschide un proces împotriva clientei sale, susținând că situația putea fi evitată.

„Suntem epuizați emoțional”

Mama tânărului a declarat, într-un interviu acordat postului american KSAT, că disputa juridică a devenit extrem de greu de suportat pentru familie.

„Nu mai avem puterea să luptăm. Nu o mai avem”, a spus aceasta, adăugând: „Suntem epuizați emoțional”.

În timp ce cele două părți își susțin pozițiile în instanță, tânăra încearcă să recupereze banii plătiți pentru nunta anulată în urma tragediei.