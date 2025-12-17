Bolile cardiovasculare fac ravagii în UE: Comisia Europeană lansează „Safe Hearts Plan” pentru a preveni milioane de decese

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, cu 1,7 milioane de victime.

autor
Camelia Donțu,  Liliana Curea

Fără măsuri concrete și rapide cifrele pot crește alarmant în următorii ani, iar pentru a preveni acest lucru Comisia Europeană a lansat "Safe Hearts Plan".

Avem nevoie de prevenție și de controale medicale regulate. Ar putea fi un demers esențial și pentru România, unde bolile cardiovasculare provoacă mai mult de jumătate dintre decese.

Bolile cardiovasculare cuprind afecțiunile inimii și accidentul vascular cerebral. La nivel european, anual, sunt afectate 62 de milioane de persoane, iar fără măsuri concrete, până în 2050 numărul cazurilor ar putea crește cu 90%, spun specialiștii. Costurile economice ajung deja la 282 miliarde € pe an.

Aproape 80% dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite, prin înlăturarea factorilor de risc.

Răzvan Radu, medic specialist neurolog: „Sedentarism, obezitate, dietă neconformă, hipertensiune arterială necontrolată, mult fumat, consum de alcool. Factori de risc care conduc la afectarea vaselor de sânge și la afectarea inimii.”

Pentru a oferi pacienților acces echitabil la prevenție și tratament, Comisia Europeană a adoptat un plan european pentru combaterea bolilor cardiovasculare, cu măsuri clare.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Comisia vrea să reducă obezitatea, factor major de risc pentru bolile cardiovasculare, prin diminuarea consumului de alimente ultraprocesate și prin posibile măsuri financiare pentru produse mai sănătoase. Totodată se urmărește formarea de obiceiuri sănătoase de la copii, inclusiv limitarea publicității dăunătoare prin revizuirea regulilor UE pentru media audiovizuală”.

oboseală
Studiu: Sindromul de oboseală cronică este o afecţiune medicală, nu o tulburare psihologică

Planul european prevede reducerea numărului fumătorilor sub 5% până în 2040, controale cardiovasculare standardizate, screening mobil, îngrijire personalizată și digitalizată, și o rețea de centre de excelență în sănătatea cardiovasculară.

Olivér VÁRHELYI, comisarul european pentru sănătate: "Planul "Inimi în siguranță" va promova controalele regulate și o abordare comună pentru statele membre în elaborarea programelor naționale de controale medicale, trebuie să acționăm acum. Altfel, riscăm să pierdem și mai multe vieți”.

Corespondent ȘtirileProTV: ''Pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare, România a adoptat deja o strategie națională. În ceea ce privește accidentului vascular cerebral, în ultimii 3 ani finanțarea a crecut de la 29 la 66 de milioane de lei și a fost extinsă rețeaua de tratament în zeci de spitale. Bani mai mulți s-au dat și pentru programele bolilor de inimă. Însă autoritățile mai au de lucru când vine vorba de prevenție, dar și de recuperare după aceste afecțiuni''.

Planul european vizează reducerea cu 25% a deceselor premature până în 2035.

Sursa: Pro TV

uniunea europeana, decese, preventie, boli cardiovasculare

Dată publicare: 17-12-2025 19:32

Studiu: Sindromul de oboseală cronică este o afecţiune medicală, nu o tulburare psihologică
Stiri Sanatate
Studiu: Sindromul de oboseală cronică este o afecţiune medicală, nu o tulburare psihologică

Un studiu australian a descoperit anomalii în mai multe sisteme biologice la persoanele cu encefalomielită mialgică/sindrom de oboseală cronică, confirmând că este o boală medicală, nu o tulburare psihologică, transmite Xinhua.

Românii ar putea avea dreptul la o a doua opinie medicală, plătită de stat. Ce prevede un proiect de lege
Stiri Sanatate
Românii ar putea avea dreptul la o a doua opinie medicală, plătită de stat. Ce prevede un proiect de lege

Ovidiu Cîmpean anunţă că o modificare importantă a Legii drepturilor pacientului prevede dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări, în cazul unui diagnostic grav sau al unei intervenţii majore. Însă, este la stadiul de proiect. 

Sezonul de gripă a început mai devreme în România. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european. Ce recomandă medicii
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme în România. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european. Ce recomandă medicii

Sezonul de gripă a debutat mai devreme în România, cu un număr ridicat de îmbolnăviri față de anul trecut. O tulpină nouă circulă intens și la nivel european, afectând mai ales copiii și tinerii.

