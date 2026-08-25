Participanții au tras de frânghii lungi de 30 de metri pentru a deplasa construcția amplasată pe șine. Sâmbătă, turnul a fost mutat 1,13 metri, iar duminică încă 1,09 metri. Operațiunea a fost necesară pentru a permite repararea unui zid al castelului, deteriorat în urma unui cutremur puternic, scrie The Guardian.

Mii de oameni s-au înscris pentru a participa

Interesul pentru eveniment a fost atât de mare încât organizatorii au primit aproximativ 8.000 de solicitări pentru cele 1.800 de locuri disponibile.

„Am avut aproximativ 8.000 de înscrieri pentru cele 1.800 de locuri din ultimele două zile, deci cererea a fost de aproximativ patru ori mai mare decât numărul de locuri disponibile”, a declarat Kensuke Hayasaka, șeful departamentului pentru parcuri și spații verzi din cadrul Primăriei Hirosaki.

Participanții nu au venit doar din oraș. Printre cei înscriși s-au numărat oameni din mai multe regiuni ale Japoniei, dar și din Asia de Sud-Est, Europa și America de Nord.

Pentru deplasarea construcției a fost folosită tehnica tradițională japoneză hikiya, prin care clădirile sunt ridicate pe role sau șine și mutate fără a fi demontate.

„Pentru că turnul este clasificat drept proprietate culturală importantă la nivel național, nu l-am demontat. Folosim hikiya, o metodă de mutare a clădirilor care există în Japonia din cele mai vechi timpuri”, a explicat Hayasaka.

Autoritățile din Hirosaki au apelat pentru prima dată la ajutorul publicului în 2015, când au lansat o invitație pentru ca locuitorii să participe direct la mutarea construcției. Operațiunea a devenit astfel prima acțiune de tip hikiya realizată la inițiativa cetățenilor și prima utilizare a acestei metode pentru mutarea unui castel, într-o formă sau alta, după aproximativ un secol.

Lucrările de conservare au continuat în anii următori. Zidul afectat de cutremur a fost finalizat în decembrie 2024, iar toate cele 2.185 de pietre au fost așezate din nou în pozițiile lor originale.

După finalizarea acestei etape, autoritățile au cerut din nou ajutorul comunității pentru a readuce turnul în locul în care se afla inițial.

Operațiunea manuală va continua până la sfârșitul lunii august. Aproximativ 4.100 de persoane sunt programate să participe la mutarea turnului pe o distanță totală de cinci metri. Restul de aproximativ 73 de metri va fi parcurs cu ajutorul utilajelor, până la sfârșitul acestui an.