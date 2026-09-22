Vântul a atins la rafală 195 de km pe oră, iar ploile au provocat inundații și alunecări de teren. Potrivit presei din Japonia, cel puțin doi oameni și-au pierdut viața, iar 400 sunt dați dispăruți.

Furtuna a provocat pene de curent care au afectat 50.000 de familii. Japan Airlines a anulat 120 de zboruri interne și 15 internaționale, iar All Nippon Airways a anulat 140 de zboruri interne. Companiile feroviare au suspendat serviciile pe unele linii din Tokyo și zonele înconjurătoare.

Dujuan, al 25-lea taifun care afectează Japonia în acest an, a dus la anularea ultimei zile a Tokyo Game Show, una dintre cele mai mari convenții de jocuri video din lume, desfășurată în Chiba, lângă capitală. Un mare festival de muzică în aer liber și un meci de baseball programate pentru Chiba au fost, de asemenea, anulate.