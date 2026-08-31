„Aceste manevre reprezintă o amenințare pentru RPDC și țările din regiune”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Nord într-un comunicat publicat de agenția oficială de presă KCNA, folosind acronimul care desemnează Coreea de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană, potrivit news.ro, care citează agenția de presă de stat KCNA.

Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia vor organiza exerciții militare comune în perioada 7-11 septembrie.

Exercițiile „Freedom Edge”, în apele internaționale

Aceste manevre, denumite „Freedom Edge”, se vor desfășura în apele internaționale din estul și sudul insulei Jeju din Coreea de Sud.

„Freedom Edge” a fost organizat pentru prima dată în iunie 2024, în urma unui acord încheiat de liderii celor trei țări cu ocazia summitului istoric desfășurat la reședința prezidențială de la Camp David în anul precedent.

Anunțul acestui exercițiu a venit în urma exercițiilor militare comune dintre armatele sud-coreene și americane, care s-au încheiat pe 21 august.

Președintele american Donald Trump a ordonat brusc scurtarea acestor exerciții anuale. Republicanul a calificat aceste manevre drept „foarte jignitoare” pentru liderul nord-coreean Kim Jong-un, afirmând că acesta din urmă s-a „comportat foarte bine”.