Un incendiu puternic a izbucnit în timpul conferinței climatice COP30 din Brazilia. Participanții au fost evacuați. VIDEO

20-11-2025 | 20:03
Un incendiu a izbucnit joi în zona din Belem, Brazilia, unde are loc Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, potrivit agențiilor AFP și EFE.

 

Aura Trif

Incendiul a izbucnit la standul unei ţări în apropierea intrării, în aşa-numita "Zonă Albastră" organizată de ONU şi unde se află sălile de reuniune şi diversele pavilioane ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale participante la eveniment.

Fumul s-a răspândit în interior, provocând panică printre agenţii de securitate şi participanţi.

Aceştia din urmă au fost evacuaţi şi se află acum în exterior, aşteptând noutăţi despre incendiul care a răspândit în aer un miros de plastic ars, în timp ce pompierii au intervenit rapid.

Între timp, ministrul brazilian al turismului, Celso Sabino, a anunţat că incendiul a fost stins.

Cea mai mare parte a activităţilor conferinţei se desfăşoară în corturi de mari dimensiuni. 

Sursa: Agerpres

