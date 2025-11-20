Un incendiu puternic a izbucnit în timpul conferinței climatice COP30 din Brazilia. Participanții au fost evacuați. VIDEO
Un incendiu a izbucnit joi în zona din Belem, Brazilia, unde are loc Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, potrivit agențiilor AFP și EFE.
Incendiul a izbucnit la standul unei ţări în apropierea intrării, în aşa-numita "Zonă Albastră" organizată de ONU şi unde se află sălile de reuniune şi diversele pavilioane ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale participante la eveniment.
???? URGENTE: Veja vídeos do incêndio que atingiu pavilhão da COP30 em Belém
???? Reprodução pic.twitter.com/pd5FY6kxd1— Metrópoles (@Metropoles) November 20, 2025
Fumul s-a răspândit în interior, provocând panică printre agenţii de securitate şi participanţi.
Aceştia din urmă au fost evacuaţi şi se află acum în exterior, aşteptând noutăţi despre incendiul care a răspândit în aer un miros de plastic ars, în timp ce pompierii au intervenit rapid.
Între timp, ministrul brazilian al turismului, Celso Sabino, a anunţat că incendiul a fost stins.
Cea mai mare parte a activităţilor conferinţei se desfăşoară în corturi de mari dimensiuni.
Incêndio de grandes proporções atinge Blue Zone na COP30 pic.twitter.com/ffgbR23iCs— Ronaldo Santos ⚽️????????️ (@ronaldaodars) November 20, 2025
Sursa: Agerpres
Etichete: incendiu, ONU, mediu, brazilia, conferinta,
Dată publicare:
20-11-2025 20:03