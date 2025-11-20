Un incendiu puternic a izbucnit în timpul conferinței climatice COP30 din Brazilia. Participanții au fost evacuați. VIDEO

Un incendiu a izbucnit joi în zona din Belem, Brazilia, unde are loc Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, potrivit agențiilor AFP și EFE.

Incendiul a izbucnit la standul unei ţări în apropierea intrării, în aşa-numita "Zonă Albastră" organizată de ONU şi unde se află sălile de reuniune şi diversele pavilioane ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale participante la eveniment.

???? URGENTE: Veja vídeos do incêndio que atingiu pavilhão da COP30 em Belém ???? Reprodução pic.twitter.com/pd5FY6kxd1 — Metrópoles (@Metropoles) November 20, 2025

Fumul s-a răspândit în interior, provocând panică printre agenţii de securitate şi participanţi.

Aceştia din urmă au fost evacuaţi şi se află acum în exterior, aşteptând noutăţi despre incendiul care a răspândit în aer un miros de plastic ars, în timp ce pompierii au intervenit rapid.

Între timp, ministrul brazilian al turismului, Celso Sabino, a anunţat că incendiul a fost stins.

Cea mai mare parte a activităţilor conferinţei se desfăşoară în corturi de mari dimensiuni.

Incêndio de grandes proporções atinge Blue Zone na COP30 pic.twitter.com/ffgbR23iCs — Ronaldo Santos ⚽️????????️ (@ronaldaodars) November 20, 2025

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













