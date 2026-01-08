Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 8 ianuarie 2026. Care sunt numerele extrase

Joi, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri.

Rezultate loto, joi, 8 ianuarie

Loto 6/49: 36, 44, 35, 17, 30, 26

Noroc: 9 5 1 0 0 3 6

Joker: 38, 42, 9, 7, 20 + 8

Noroc Plus: 0 8 2 1 6 4

Loto 5/40: 1, 20, 24, 40, 32, 21

Super Noroc: 2 9 7 3 4 5

Un report de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, reportul depăşeşte 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) şi la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 81.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câştiguri în valoare de 63.595,61 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Piatra-Neamţ şi din Sannicolau Mare, judeţul Timiş, pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro şi pe joaca.loto.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













