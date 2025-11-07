Momentul în care un bărbat aprinde o țigară la o benzinărie din Brazilia și provoacă o explozie uriașă. VIDEO
Un gest necugetat aproape s-a transformat într-o tragedie la o benzinărie din orașul brazilian Timon, după ce un bărbat a aprins o țigară și a provocat o explozie uriașă.
Flăcările au izbucnit în câteva secunde, iar oamenii au fugit pentru a-și salva viața. Din fericire, nimeni nu a fost rănit datorită reacției rapide a unui angajat al stației de carburant, potrivit Daily Mail.
Foc uriaș după un gest banal
În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un bărbat aprinde o țigară, iar când aruncă chibritul, acesta cade lângă pompă, declanșând instantaneu o flacără uriașă care se ridică spre cer. Speriați, bărbatul și prietenii lui au fugit în toate direcțiile, în timp ce un camionagiu care alimenta la doar câțiva metri distanță s-a retras rapid.
Reacția salvatoare a unui angajat
Un angajat al benzinăriei a intervenit în doar câteva secunde, folosind un extinctor pentru a stinge flăcările, care amenințau să aprindă o motocicletă aflată între grupul de prieteni și camion. Potrivit martorilor, personalul stației le-ar fi spus clienților să se îndepărteze de locul unde se afla camionul înainte ca șoferul să înceapă alimentarea, ca măsură de siguranță.
07-11-2025 21:24