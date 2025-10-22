Un hoț de Labubu, de 40 de ani, a fost arestat în Australia. Poliția a confiscat 43 de păpuși evaluate la mii de euro

Poliţia australiană a arestat un bărbat de la care a confiscat păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (5.000 de euro).

Operaţiunea a avut loc la o locuinţă din Melbourne (sud), au anunţat miercuri autorităţile, transmit agenţiile EFE şi DPA.

Poliţiştii din estul oraşului Melbourne au efectuat o percheziţie, marţi, la ora locală 6:00 (luni, ora 19:00 GMT) la o locuinţă unde au găsit 43 de păpuşi Labubu, unele dintre ele în ediţie limitată, evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare (aproximativ 280 de euro).

Popularele păpuşi Labubu au fost furate în timpul a patru jafuri separate, începând din luna iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul oraşului Melbourne, potrivit poliției.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere şi două capete de acuzare pentru furt. El a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să se prezinte în faţa tribunalului la 5 mai.

Păpuşile Labubu sunt create de artistul din Hong Kong Kasing Lung şi sunt produse de compania Pop Mart. Popularitatea lor, alimentată de influenceri, este conferită de ediţiile limitate în care sunt produse, dar şi de colaborările exclusive, unele modele ajungând să fie revândute la preţuri considerabile.

Fanii stau adesea la coadă pentru a le cumpăra, ceea ce face din Labubu un simbol al cererii în creştere la nivel global pentru jucării de designer.

