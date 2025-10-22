Un hoț de Labubu, de 40 de ani, a fost arestat în Australia. Poliția a confiscat 43 de păpuși evaluate la mii de euro

Stiri externe
22-10-2025 | 12:29
labubu
Shutterstock

Poliţia australiană a arestat un bărbat de la care a confiscat păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (5.000 de euro).

autor
Sabrina Saghin

Operaţiunea a avut loc la o locuinţă din Melbourne (sud), au anunţat miercuri autorităţile, transmit agenţiile EFE şi DPA.

Poliţiştii din estul oraşului Melbourne au efectuat o percheziţie, marţi, la ora locală 6:00 (luni, ora 19:00 GMT) la o locuinţă unde au găsit 43 de păpuşi Labubu, unele dintre ele în ediţie limitată, evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare (aproximativ 280 de euro).

Popularele păpuşi Labubu au fost furate în timpul a patru jafuri separate, începând din luna iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul oraşului Melbourne, potrivit poliției.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere şi două capete de acuzare pentru furt. El a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să se prezinte în faţa tribunalului la 5 mai.

Citește și
labubu
O tânără din Rusia „şi-a vândut sufletul” pentru a cumpăra păpuşi Labubu. Biserica a trimis-o la psihiatrie

Păpuşile Labubu sunt create de artistul din Hong Kong Kasing Lung şi sunt produse de compania Pop Mart. Popularitatea lor, alimentată de influenceri, este conferită de ediţiile limitate în care sunt produse, dar şi de colaborările exclusive, unele modele ajungând să fie revândute la preţuri considerabile.

Fanii stau adesea la coadă pentru a le cumpăra, ceea ce face din Labubu un simbol al cererii în creştere la nivel global pentru jucării de designer. 

Sursa: Agerpres

Etichete: australia, furt, melbourne, labubu,

Dată publicare: 22-10-2025 12:29

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro
Stiri Diverse
Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro

După fenomenul Labubu, o nouă jucărie face furori pe TikTok. Plușurile Jellycat au cucerit tinerii adulți nostalgici după copilărie și au adus companiei Jelly Holdings venituri record.

O tânără din Rusia „şi-a vândut sufletul” pentru a cumpăra păpuşi Labubu. Biserica a trimis-o la psihiatrie
Stiri Diverse
O tânără din Rusia „şi-a vândut sufletul” pentru a cumpăra păpuşi Labubu. Biserica a trimis-o la psihiatrie

O fată din Moscova şi-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari) pentru a cumpăra o colecţie de păpuşi Labubu şi un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadişeva, a relatat presa rusă, citată de EFE.

Vladimir Putin a cerut să-i fie puse păpuși Labubu în camera de hotel din China
Stiri externe
Vladimir Putin a cerut să-i fie puse păpuși Labubu în camera de hotel din China

Vladimir Putin a cerut să aibă în camera sa de hotel din China faimoasele păpuși Labubu, dezvăluie presa de stat rusă. Iar media chineză evidențiază speculații potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit în China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină.

Recomandări
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA
Stiri Justitie
Spitalul privat unde a murit o tânără era oficial hotel. Nereguli grave descoperite. Ministerul Sănătății sesizează DNA

Ministerul Sănătății sesizează DNA în legătură cu neregulile grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde, la începutul lunii octombrie, a murit o tânără care venise să nască.

Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”
Stiri actuale
Protest amplu anunțat de sindicaliști, pe 29 octombrie. Au 12 revendicări și fac apel la mobilizarea colectivă a „tuturor”

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. Sindicaliștii cer salariu minim decent, stoparea austerității și apărarea locurilor de muncă din administrația publică.

Top citite
1 scorpion
Shutterstock
Stiri Diverse
Zodia Scorpion - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie
2 Florin Barbu
Inquam Photos / Alexandru Nechez
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva lui Florin Barbu, ministrului Agriculturii a fost respinsă de Camera Deputaților
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani și o să faceți niște achiziții pentru iarnă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Octombrie 2025

03:12:29

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28