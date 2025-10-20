Jellycat provoacă un nou val de isterie pe TikTok, după febra Labubu. Jucării de pluș care se vând cu mii de euro

După fenomenul Labubu, o nouă jucărie face furori pe TikTok. Plușurile Jellycat au cucerit tinerii adulți nostalgici după copilărie și au adus companiei Jelly Holdings venituri record.

Popularitatea plușurilor Jellycat pe rețelele de socializare, mai ales pe TikTok, în rândul generației „kidult” — tineri adulți nostalgici și emoțional ancorați în simboluri ale copilăriei — a adus companiei un succes economic remarcabil în 2024, potrivit Corriere della Sera.

Corriere della Sera

Profiturile s-au dublat, odată cu creșterea cererii în Europa, China și Statele Unite: cifra de afaceri a ajuns la 333 de milioane de lire sterline (echivalentul a 386 de milioane de euro), o creștere de 66% față de 2023, când era de 200 de milioane de lire sterline (circa 230 de milioane de euro).

Profituri și dividende

Potrivit datelor raportate de Financial Times, și profitul s-a dublat, ajungând la 139 de milioane de lire sterline (161,24 milioane de euro). Producătorul britanic de plușuri Jellycat intenționează să plătească 110 milioane de lire sterline, aproximativ 126,2 milioane de euro, sub formă de dividende pentru acționari — în creștere cu 75% față de cei 63 de milioane de lire sterline de anul trecut.

Brandul a fost fondat la Londra de Thomas Gatacre în 1999 și vinde azi jucării, plușuri și accesorii în peste 80 de țări, atât online, cât și în 8.000 de magazine independente, dar și în mari lanțuri de lux precum Selfridges (Londra) sau Galeries Lafayette (Paris).

Plușuri și experiențe

Unul dintre cele mai cunoscute produse este Smudge Bear — totodată și cel mai accesibil — la prețul de 18 lire sterline (aproximativ 20 de euro), însă unele modele pot ajunge până la 1.200 de lire sterline bucata (aproximativ 1.400 de euro).

În anumite magazine, experiența de cumpărare este transformată într-un mic spectacol: clienții își aleg plușul dintr-un „meniu” tematic — la Paris, inspirat din vitrinele de cofetărie, la New York cu gofre și clătite, iar la Londra cu pește prăjit și cartofi — iar personalul împachetează jucăria „ca și cum ar fi pregătită pe loc”.

Pe site-ul oficial, în secțiunea «Jelly Journal», sunt publicate sfaturi, povești, aventuri și materiale din culise, toate avându-i ca protagoniști pe aceste personaje din pluș.

