Un fruct a speriat mii de oameni și a pus în alertă toată ziua pompierii dintr-un oraș german. Ce s-a întâmplat

Stiri externe
06-10-2025 | 15:57
pompieri germania
Shutterstock

Mirosul unui fruct de durian a speriat mii de oameni și a determinat pompierii din orașul german Wiesbaden să intervină de mai multe ori pe parcursul zilei de sâmbătă. Abia la ultima intervenție s-a descoperit despre ce era vorba.

 

autor
Cristian Anton

Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenţii ale brigăzii de pompieri din oraşul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de sâmbătă deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze, au anunţat pompierii germani, citaţi de DPA.

Mirosul fructului de durian, o plantă originară din Asia de Sud-Est, seamănă într-adevăr cu cel al gazelor naturale.

Sâmbătă după-amiază, pompierii germani au fost alertaţi şi chemaţi să intervină pentru prima dată la un centru comercial unde mirosul de gaz era puternic, însă măsurătorile lor nu au detectat prezenţa gazelor, iar clădirea nu era racordată la reţeaua de gaze.

Citește și
salvata incendiu
Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea

Fructele care au declanșat alerta au fost găsite într-un magazin asiatic

La începutul serii de sâmbătă, serviciile de urgenţă au fost chemate din nou la acel centru comercial, întrucât mirosul de gaze devenise din nou foarte puternic.

În timp ce efectuau operaţiuni de căutare în magazinele din zonă, pompierii au descoperit fructele de durian într-un supermarket asiatic. Se presupune că sistemul de ventilaţie al centrului comercial ar fi distribuit mirosul în întreaga clădire.

În cadrul unei alte intervenţii într-o clădire rezidenţială desfăşurată sâmbătă seară, pompierii din Wiesbaden au descoperit că tot un fruct de durian era responsabil pentru mirosul de gaze resimţit şi acel imobil. 

Foștii studenți USV Iași au combinat gusturi inedite. Ciocolată cu rozmarin și cimbrișor, vedeta Târgului Recoltei

Sursa: Agerpres

Etichete: pompieri, gaze, interventie, germania, fructe, stare de alerta, miros,

Dată publicare: 06-10-2025 15:57

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș
Stiri actuale
Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea
Stiri actuale
Femeie blocată într-un apartament în flăcări, salvată de polițiști în București. Video cu operațiunea

Intervenție neobișnuită în Capitală. O femeie de 33 de ani a fost salvată de doi agenți de poliție și pompieri din locuința cuprinsă de flăcări.

Inundații devastatoare în nordul Italiei. O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa cuprinsă de ape
Stiri externe
Inundații devastatoare în nordul Italiei. O mamă și bebelușul ei au fost salvați cu elicopterul din casa cuprinsă de ape

Echipele de pompieri intervin de zeci de ore în zona Como, după inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile puternice.

Durian - ce este și cum se mănâncă. Ce gust are acest fruct și de ce miroase urât
Stiri Diverse
Durian - ce este și cum se mănâncă. Ce gust are acest fruct și de ce miroase urât

Durianul este un fruct exotic cunoscut pentru dimensiunea sa impresionantă și coaja spinoasă, dar mai ales pentru aroma puternică, care poate fi considerată neplăcută de unii. Pulpa are un gust dulce și bogat, fiind apreciată în bucătăria asiatică.

Un fruct urât mirositor a provocat evacuarea a 550 de persoane dintr-o bibliotecă
Stiri externe
Un fruct urât mirositor a provocat evacuarea a 550 de persoane dintr-o bibliotecă

Circa 550 de persoane au fost evacuate dintr-o bibliotecă din Australia după ce mirosul unui fruct de durian a stârnit panică în rândul celor prezenţi de teama unei eventuale scurgeri de gaze, informează luni Xinhua citând media locale.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune
Stiri actuale
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune

În 2025, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru descoperirile lor fundamentale despre mecanismele care țin sistemul imunitar sub control.

 

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28