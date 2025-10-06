Un fruct a speriat mii de oameni și a pus în alertă toată ziua pompierii dintr-un oraș german. Ce s-a întâmplat

Mirosul unui fruct de durian a speriat mii de oameni și a determinat pompierii din orașul german Wiesbaden să intervină de mai multe ori pe parcursul zilei de sâmbătă. Abia la ultima intervenție s-a descoperit despre ce era vorba.

Mirosul puternic cauzat de un fruct de durian a determinat o serie de intervenţii ale brigăzii de pompieri din oraşul german Wiesbaden, care a fost solicitată să intervină de patru ori în cursul zilei de sâmbătă deoarece localnicii se temeau de o posibilă scurgere de gaze, au anunţat pompierii germani, citaţi de DPA.

Mirosul fructului de durian, o plantă originară din Asia de Sud-Est, seamănă într-adevăr cu cel al gazelor naturale.

Sâmbătă după-amiază, pompierii germani au fost alertaţi şi chemaţi să intervină pentru prima dată la un centru comercial unde mirosul de gaz era puternic, însă măsurătorile lor nu au detectat prezenţa gazelor, iar clădirea nu era racordată la reţeaua de gaze.

Fructele care au declanșat alerta au fost găsite într-un magazin asiatic

La începutul serii de sâmbătă, serviciile de urgenţă au fost chemate din nou la acel centru comercial, întrucât mirosul de gaze devenise din nou foarte puternic.

În timp ce efectuau operaţiuni de căutare în magazinele din zonă, pompierii au descoperit fructele de durian într-un supermarket asiatic. Se presupune că sistemul de ventilaţie al centrului comercial ar fi distribuit mirosul în întreaga clădire.

În cadrul unei alte intervenţii într-o clădire rezidenţială desfăşurată sâmbătă seară, pompierii din Wiesbaden au descoperit că tot un fruct de durian era responsabil pentru mirosul de gaze resimţit şi acel imobil.

