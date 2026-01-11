Ministrul francez al Afacerilor Externe:„Groenlanda este un teritoriu european. Cer SUA să înceteze șantajul”

11-01-2026 | 10:16
Jean-Noël Barrot
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să „înceteze şantajul” pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei.

Claudia Alionescu

Declarația a fost făcută într-un interviu difuzat sâmbătă de mai multe mass-media europene, printre care şi cotidianul francez Ouest-France.

Jean-Noël Barrot afirmă că „nu crede” într-o intervenţie militară americană pentru a cuceri Groenlanda, aşa cum a sugerat preşedintele Donald Trump, adăugând că „nimic nu ar putea justifica acest lucru”.

„Groenlanda este un teritoriu european, aflat sub protecţia NATO (...) Aş adăuga că europenii dispun de mijloace foarte puternice pentru a-şi apăra interesele. Acest şantaj trebuie să înceteze”, continuă Jean-Noël Barrot, într-un interviu publicat de Ouest-France, de Funke în Germania şi Gazeta Wyborcza din Polonia.

Donald Trump a revenit asupra subiectului vineri, afirmând că Rusia sau China intenţionează să „ocupe Groenlanda”.

groenlanda
„Nu vrem să fim americani”. Răspuns ferm al partidelor din Groenlanda la noua amenințare a lui Trump

„Asta vor face, dacă nu o facem noi. Aşadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe cale paşnică, fie cu forţa”, a afirmat preşedintele american.

„Nu vrem să fim americani”

Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, au replicat liderii celor cinci partide groenlandeze reprezentate în parlamentul local într-o declaraţie comună, considerând că „viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul groenlandez”.

Colonie daneză până în 1953, Groenlanda, bogată în resurse minerale şi devenită o rută maritimă strategică odată cu topirea gheţarilor din Arctica, şi-a câştigat autonomia 26 de ani mai târziu.

Din 1951, există un acord de apărare între Statele Unite şi Danemarca şi Groenlanda, care acordă practic carte albă forţelor armate americane pe teritoriul Groenlandei, cu condiţia ca acestea să informeze în prealabil autorităţile locale.

