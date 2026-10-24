„Sunt milionar!” Acestea au fost cuvintele pe care bărbatul din Nouvelle-Aquitaine i le-a spus unei persoane apropiate, imediat după ce a descoperit că a câștigat 1,5 milioane de euro la jocul de răzuit „Mission Patrimoine”, potrivit Midi Libre.

Însă, potrivit publicației Ouest-France, familia și prietenii săi au refuzat inițial să îl ia în serios. „Și eu sunt regina Angliei!”, i-au răspuns ironic apropiații. Cu toate acestea, bărbatul chiar câștigase premiul cel mare oferit de Française des Jeux.

Biletul câștigător, păstrat în siguranță la bancă

„Îmi pare rău, dar unul dintre noi minte, iar acela nu sunt eu!”, a glumit câștigătorul, încercând să îi convingă pe cei din jur că vestea este adevărată.

Inițial, bărbatul a ascuns prețiosul loz într-un dulap din dormitor. Ulterior, proaspătul milionar s-a grăbit să meargă la bancă, unde l-a depus într-o casetă de valori, pentru a se asigura că nu îl pierde.

Povestea sa amintește de cea a unui alt francez, din departamentul Gard, care a câștigat 500.000 de euro după ce a răzuit un loz cumpărat de la un magazin de tutun din localitatea Rousson, situată la nord de Alès.

Potrivit FDJ, bărbatul, care cumpărase biletul după o zi de muncă, a rămas „emoționat și neîncrezător” când a aflat că a câștigat o sumă atât de mare.