Un fotbalist, victimă a incendiului din Crans-Montana, și-a riscat viața pentru a-și salva iubita, blocată în interior

03-01-2026 | 19:44
Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.

Sabrina Saghin

Tahirys Dos Santos, încă internat într-un spital german după ce a suferit arsuri de gradul doi în incendiul izbucnit în Crans-Montana în dimineaţa zilei de 1 ianuarie, a fost rănit în timp ce îşi salva partenera, care era încă prinsă în flăcări.

Această informaţie a fost dezvăluită de agentul său, Christophe Hutteau, într-un interviu acordat BFM TV sâmbătă.

„Tahirys se afla la primul etaj al barului când a izbucnit incendiul. A reuşit să scape din flăcări şi şi-a dat seama că prietena lui era încă înăuntru. S-a întors să o salveze din flăcări. Pe lângă faptul că a fost o victimă, Tahirys este un erou, s-ar putea spune.”, a confirmat el.

Suferind o leziune la cap, Dos Santos (19 ani) este în prezent tratat într-un spital din Stuttgart, Germania, în aşteptarea transferului la Spitalul Mercy din Metz, Franţa.

Elvetia
Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect

Familia şi prietenii săi îi sunt alături, iar clubul său, FC Metz, menţine legătura regulată cu agentul şi familia sa pentru a monitoriza starea sa.

Sursa: News.ro

