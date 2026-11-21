Pierre Thomas, în vârstă de 67 de ani, fostul primar al localității Saint-Ouen-des-Alleux, a fost judecat la Rennes. Acesta era acuzat că a criticat în repetate rânduri modul în care Henri Virmouneix și Lorenn Piekowsky-Delarue își conduceau brutăria, a pus la îndoială calitatea produselor și a contestat felul în care acestea erau prezentate clienților. Potrivit publicației Actu.fr, cei doi au declarat că atitudinea edilului le-a provocat „un stres traumatic”, potrivit 24ur.com.

Conflictul a început la scurt timp după ce cuplul a preluat brutăria din Place de l'Église, la sfârșitul anului 2022. Primăria cumpărase afacerea de la foștii proprietari, iar neînțelegerile dintre edil și noii administratori au apărut în legătură cu modul de funcționare al unității.

Thomas le reproșa celor doi că nu taie pâinea pentru clienți și că nu oferă produse de patiserie tradiționale. În schimb, Virmouneix și Piekowsky-Delarue au susținut că primarul îi hărțuia în mod constant, relatează The Independent.

„Nu mi-am imaginat niciodată că o persoană aleasă într-o funcție publică ar putea face așa ceva”, a declarat Piekowsky-Delarue în fața instanței. Partenerul ei a spus că primarul încerca să le impună lucruri care nu aveau nicio legătură cu libertatea de a-și desfășura activitatea comercială.

Cuplul nu a fost singurul care a depus plângere împotriva edilului pentru hărțuire și amestec în activitatea comercianților locali. Potrivit presei franceze, în comunitate, Thomas ajunsese să fie poreclit „regele”.

Fostul primar a susținut că este victima unei conspirații și a negat că i-ar fi hărțuit pe brutari. El a afirmat că le-a făcut doar „o observație”. Potrivit publicației Actu.fr, Thomas a declarat în fața instanței că cei doi și-au pierdut clienții din propria vină și că acuzațiile împotriva sa sunt invenții ale unui „grup de comercianți incompetenți”, care s-ar fi înțeles să-i facă rău.

Brutăria a fost închisă în iulie 2023, la numai două luni de la deschidere. Câteva luni mai târziu, în octombrie, Thomas și trei reprezentanți ai administrației locale au venit la sediul afacerii cu o bormașină și au încercat să forțeze încuietoarea. Aceștia au susținut în instanță că spațiul aparținea primăriei.

Judecătorul a calificat explicațiile fostului edil drept o „conduită discutabilă din partea unor aleși locali”. În cele din urmă, Thomas, care a demisionat din funcția de primar în luna martie și a anunțat că nu va mai candida, a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și la o amendă de 5.000 de euro. De asemenea, trebuie să le plătească celor doi foști proprietari ai brutăriei despăgubiri de 11.200 de euro și îi este interzis să ia legătura cu ei timp de trei ani.