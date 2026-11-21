Alte două țări au implementat doar o parte dintre noile reguli, în timp ce majoritatea statelor încă lucrează la proiecte de lege sau nu au publicat nici măcar un text legislativ oficial.

Directiva europeană privind transparența salarială trebuia transpusă în legislațiile naționale până la 7 iunie 2026. Scopul acesteia este reducerea diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați și oferirea unor instrumente mai clare prin care angajații să poată afla dacă sunt plătiți echitabil.

Potrivit datelor disponibile la începutul lunii noiembrie, regulile sunt deja în vigoare în Grecia, Italia, Lituania, Malta și Slovacia, iar Estonia și Polonia au implementat doar o parte dintre prevederi.

România se numără printre țările care nu au finalizat procesul. Proiectul de lege care ar trebui să transpună directiva europeană a fost respins de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaților, forul decizional. România trebuia să transpună, încă din iunie, directiva europeană care le oferă angajaților detalii despre salarizare.

Noile reguli ar urma să le ofere angajaților mai mult acces la informații despre salariile din companiile în care lucrează. De exemplu, ar putea afla care este salariul mediu pentru posturi similare, iar cei care își caută un loc de muncă ar trebui să primească informațiile înainte de interviu.

În situații similare se află și alte state europene.

Cu proiecte de lege aflate în dezbatere parlamentară: Danemarca (L 68), Finlanda (HE 129/2026), Franța (PL 944) și Olanda (36 949);

În fază guvernamentală sau de consultare publică: Bulgaria, Cehia, Croația, Cipru, Letonia, Portugalia și Suedia;

Cu acte legislative parțiale deja adoptate: Polonia, Estonia și Irlanda;

Cu un act de urgență adoptat, care așteaptă validarea Parlamentului: Spania.

Pentru celelalte state europene care nu se regăsesc în această listă, până în noiembrie nu am identificat proiecte legislative publice privind transpunerea noii directive.

Ce schimbări aduce directiva europeană

Directiva UE privind transparența salarială urmărește reducerea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați și oferirea unor informații mai clare angajaților și candidaților la angajare, precizează Comisia Europeană.

Printre cele mai importante prevederi se numără obligația angajatorilor de a comunica salariul sau intervalul salarial pentru un post înainte de angajare și interzicerea solicitării informațiilor despre salariile anterioare ale candidaților.

De asemenea, angajații vor putea cere informații despre propriul nivel de salarizare și despre salariul mediu pentru posturi similare, defalcat pe sexe. Angajatorii vor avea obligația să răspundă unei astfel de solicitări în cel mult două luni.

Directiva prevede și eliminarea clauzelor care îi împiedică pe angajați să discute despre salariile lor, precum și măsuri mai stricte împotriva discriminării salariale.

Vor apărea și obligații de raportare pentru companii

Noile reguli impun și raportarea diferențelor salariale dintre femei și bărbați în cadrul companiilor.

Angajatorii cu cel puțin 150 de salariați vor trebui să depună primele rapoarte până la 7 iunie 2027, în timp ce firmele cu 100-149 de angajați vor intra în sistem din 2031.

În cazul în care raportările indică o diferență salarială de cel puțin 5% între femei și bărbați pentru aceeași categorie de muncă, iar compania nu poate justifica diferența prin criterii obiective, angajatorul va fi obligat să adopte măsuri de remediere, potrivit datelor UE.

Deși directiva este considerată una dintre cele mai importante inițiative europene privind egalitatea de remunerare, implementarea sa avansează lent, iar majoritatea statelor membre nu au reușit să respecte termenul stabilit de Uniunea Europeană.

Femeile din UE câștigă, în medie, cu aproximativ 12% mai puțin decât bărbații

Necesitatea noilor reguli este susținută și de datele la nivel european. Potrivit datelor Comisiei Europene, femeile din Uniunea Europeană câștigă, în medie, cu aproximativ 12% mai puțin decât bărbații. O mare parte a acestui decalaj salarial nu poate fi explicată prin factori precum nivelul de educație, experiența profesională sau domeniul de activitate, ceea ce indică existența unor diferențe persistente de remunerare între femei și bărbați.

Efectele se resimt pe termen lung. Salariile mai mici de-a lungul carierei se traduc în contribuții mai reduse la sistemele de pensii, iar femeile sunt astfel mai expuse riscului de sărăcie la vârsta pensionării, arată datele Comisiei Europene.