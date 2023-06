Un fost pasager al submersibilului dispărut în Atlantic a dezvăluit marea problemă apărută „de fiecare dată”

Submerisbilul „Titan”, cu cinci oameni la bord, a dispărut, duminică, în Oceanul Atlantic, în timp ce s-a scufundat spre epava vasului Titanic. Ambarcațiunea a pierdut, însă, comunicarea cu nava de suprafață la mai puțin de două ore de la începerea scufundării, iar de atunci au început operațiuniile de căutare.

Fiind un submersibil, „Titan” nu poate lansa și reveni în port așa cum poate face un submarin și, în schimb, se bazează pe o navă de suprafață pentru a-l transporta la și de la locul de scufundare.

Submersibilul se bazează, de asemenea, pe nava de suprafață pentru navigație, deoarece GPS-ul nu este o opțiune la 13.000 de picioare (aprox. 4.000 metri) sub nivelul mării. Nava de la suprafață trimite mesaje text persoanelor din submersibil, care folosesc apoi un controler de joc video pentru a naviga conform instrucțiunilor.

Mike Reiss, un scenarist și producător pentru celebrul serial „The Simpsons", a făcut aceeași călătorie spre Titanic cu OceanGate Expeditions anul trecut.

„Nu ar trebui să fim aici jos”

"Am făcut patru scufundări diferite cu această companie, una pe Titanic și trei în largul orașului New York, iar comunicarea a fost pierdută, cel puțin pentru scurt timp, de fiecare dată. Se pare că este pur și simplu încorporat în sistem. Nu dau vina pe submarin atât de mult pe cât dau vina pe apele adânci, dar întotdeauna o pierdeai și reveneai", a declarat Reiss pentru CNN, potrivit Business Insider.

De atunci, OceanGate și „Titan” au fost analizate cu atenție din cauza problemelor de siguranță. Reiss a mai spus că știa că există posibilitatea să moară în timpul scufundării pe Titanic și că în declarația de renunțare pe care a semnat-o în prealabil a menționat de mai multe ori posibilitatea morții. Dar el a declarat pentru CNN că nu crede că firma a acționat în mod neglijent.

"A fost o scufundare pe care am făcut-o. Imediat ce am s-a pierdut comunicarea, ne-am întors rapid la suprafață. Ne-am dus să vedem un submarin în largul coastei New York-ului. L-am văzut pentru o secundă și au spus: ’Ne întoarcem la suprafață, nu ar trebui să fim aici jos’", a adăugat Reiss.

22-06-2023