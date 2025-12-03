Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute

Doi bărbaţi au fost puşi sub acuzare în Croaţia, suspectaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe ţări europene, a anunţat miercuri procuratura, relatează AFP.

Conform unor relatări din media, cei doi sunt un fost membru al Parlamentului şi fiul său în vârstă de 26 de ani.

Cei doi bărbaţi ar fi avut aproximativ 1,3 milioane de teste contrafăcute produse la o fabrică din Istanbul (Turcia) şi importate în Croaţia, conform unui comunicat al procuraturii.

Ei au revândut aceste teste către alte companii şi instituţii publice din Croaţia, precum şi din Grecia, România, Austria, Spania şi Germania, a precizat procuratura.

Acuzaţi de "contrafacere de medicamente sau produse medicale", aceştia sunt suspectaţi că ar fi câştigat aproape 450.000 de euro în acest mod. Fiul este acuzat şi de spălare de bani.

Parchetul nu le-a dezvăluit identităţile, dar numeroase instituţii media locale susţin că este vorba de Andjelko Mihalic, fost membru al Parlamentului (2008 - 2011) din partea partidul de guvernământ (HDZ, conservatori), şi de fiul său, Filip, poreclit de presă "Copilul Corona".

Cei doi bărbaţi au fost arestaţi pentru scurt timp în ianuarie, în cadrul anchetei privind acest caz.

