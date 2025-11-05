El este românul de 25 de ani, cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi ai NATO. Claudiu antrenează în SUA

05-11-2025 | 14:39
pilot român in sua
Forțele Aeriene Române

Un pilot român a devenit cel mai tânăr instructor din cadrul Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internațional de formare a piloților de luptă NATO.

Sabrina Saghin

La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, detașat la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, Texas, antrenează viitorii piloți ai Alianței Nord-Atlantice.

Escadrila 469 din care face parte este formată din instructori din 14 țări, cu mii de ore de zbor și experiență în teatre de operații pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv și că pot învăța de la cei mai buni oameni din domeniu – piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a, cu misiuni desfășurate în diverse teatre de operații, în contexte de pace sau de conflict. În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii și obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toți să aplicăm aceleași proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii.”, a declarat Claudiu Fusaru, relatează o postare a Forțelor Aeriene Române pe pagina oficială de Facebook.

Primul român instructor FAIP

Programul ENJJPT, activ din 1981, reunește 14 națiuni NATO și are misiunea de a forma cei mai buni piloți de luptă din lume. Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii (FAIP – First Assignment Instructor Pilot). Propunerea sa a fost aprobată de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, recunoscând performanțele sale excepționale.

dmitri peskov
„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare

Originar din Tulnici, județul Vrancea, Claudiu Fusaru a urmat Colegiul Național „Unirea” din Focșani și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Între 2019 și 2023, a zburat pe IAK-52, Cessna 172 și IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru programul ENJJPT, cu tranziție finală pe F-16.

„Sunt locotenent Claudiu FUSARU, pilot al Forțelor Aeriene Române, detașat ca instructor de zbor la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, Texas, SUA. Sunt originar din Tulnici, județul Vrancea, unde am copilărit și am urmat studiile până la absolvirea Colegiului Național «Unirea» din Focșani. Apoi am urmat Academia Forțelor Aeriene «Henri Coandă» din Brașov. Între 2019 și 2023 am zburat pe IAK-52, Cessna 172 și IAR-99. În 2023 am fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, având ca destinație finală tranziția pe F-16. Pregătirea ca student a inclus UPT (Undergraduate Pilot Training – toate fazele zborului până la 4-ship inclusiv, pe T-6 Texan II și T-38 Talon) și IFF (Introduction to Fighter Fundamentals). După finalizarea cursului, am îndeplinit criteriile pentru a rămâne ca instructor FAIP – o onoare și o provocare de a-mi depăși limitele și de a contribui la formarea noii generații de piloți NATO.”, a mai spus tânărul locotenent.

Sursa: Forțele Aeriene Române

Dată publicare: 05-11-2025 14:31

