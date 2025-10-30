„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare

Stiri externe
30-10-2025 | 14:22
dmitri peskov
IMAGO

Testele rachetei de croazieră Burevestnik și ale vehiculului subacvatic fără pilot Poseidon, anunțate de Vladimir Putin, „nu sunt în niciun caz nucleare”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

autor
Vlad Dobrea

„Sperăm că informațiile au fost transmise corect președintelui Trump. În sensul că acest lucru nu poate fi interpretat în niciun fel ca un test nuclear”, a declarat el într-o conferință de presă din 30 octombrie.

Comentând remarcile lui Donald Trump despre intenția SUA de a relua testele cu arme nucleare, Peskov a menționat că în prezent la nivel mondial este în vigoare un moratoriu asupra acestor teste.

Până acum, nu am auzit de nimeni care să testeze ceva. Și dacă se referă la testul Burevestnik, nu este vorba de un test nuclear în niciun fel. Toate țările își dezvoltă sistemele de apărare, dar acesta nu este un test nuclear.

„Aș dori să reamintesc declarația președintelui Putin, care a fost repetată în mod constant: desigur, dacă cineva abandonează moratoriul, Rusia va acționa în consecință”, a adăugat el.

Citește și
drone
Pene de curent în întreaga Ucraină după noi atacuri ruse: 21 de persoane rănite, printre care șapte copii

Când a fost întrebat dacă Kremlinul crede că are loc o nouă rundă de cursă a înarmărilor între Rusia și Statele Unite, Peskov a răspuns: „Categoric nu”.

Pe 26 octombrie, Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, a cărei dezvoltare a anunțat-o pentru prima dată în 2018. Trei zile mai târziu, Putin a anunțat că Rusia a testat și vehiculul subacvatic fără pilot Poseidon, tot cu propulsie nucleară.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, nuclear, test, rachete, peskov,

Dată publicare: 30-10-2025 14:22

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Pene de curent în întreaga Ucraină după noi atacuri ruse: 21 de persoane rănite, printre care șapte copii
Stiri externe
Pene de curent în întreaga Ucraină după noi atacuri ruse: 21 de persoane rănite, printre care șapte copii

Cel puţin 21 de persoane - inclusiv şapte copii - au fost rănite în bombardamente ruse vizând infrastructura ucraineană, care au lăsat fără electricitate o mare parte a Ucrainei, în noaptea de miercuri spre joi, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Lukașenko își construiește palat lângă ”fratele” Putin la Soci. Va fi prima sa reședință cunoscută în străinătate
Stiri externe
Lukașenko își construiește palat lângă ”fratele” Putin la Soci. Va fi prima sa reședință cunoscută în străinătate

În primăvara anului 2024, Belpol, un grup de foști oficiali ai serviciilor de securitate din Belarus, a raportat că prima reședință cunoscută în străinătate a lui Aleksandr Lukașenko ar fi fost construită lângă Soci.

Declarațiile fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online. „Este dureros. A trebuit să fie atentă la orice”
Stiri externe
Declarațiile fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online. „Este dureros. A trebuit să fie atentă la orice”

Fiica lui Brigitte Macron a declarat, în fața unei instanțe din Paris, că hărțuirea cibernetică i-a afectat sănătatea mamei sale.

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28