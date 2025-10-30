„Sperăm că Trump a fost informat corect”. Peskov a declarat că testele cu rachete Burevestnik nu au fost teste nucleare

Testele rachetei de croazieră Burevestnik și ale vehiculului subacvatic fără pilot Poseidon, anunțate de Vladimir Putin, „nu sunt în niciun caz nucleare”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

„Sperăm că informațiile au fost transmise corect președintelui Trump. În sensul că acest lucru nu poate fi interpretat în niciun fel ca un test nuclear”, a declarat el într-o conferință de presă din 30 octombrie.

Comentând remarcile lui Donald Trump despre intenția SUA de a relua testele cu arme nucleare, Peskov a menționat că în prezent la nivel mondial este în vigoare un moratoriu asupra acestor teste.

Până acum, nu am auzit de nimeni care să testeze ceva. Și dacă se referă la testul Burevestnik, nu este vorba de un test nuclear în niciun fel. Toate țările își dezvoltă sistemele de apărare, dar acesta nu este un test nuclear.

„Aș dori să reamintesc declarația președintelui Putin, care a fost repetată în mod constant: desigur, dacă cineva abandonează moratoriul, Rusia va acționa în consecință”, a adăugat el.

Când a fost întrebat dacă Kremlinul crede că are loc o nouă rundă de cursă a înarmărilor între Rusia și Statele Unite, Peskov a răspuns: „Categoric nu”.

Pe 26 octombrie, Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, a cărei dezvoltare a anunțat-o pentru prima dată în 2018. Trei zile mai târziu, Putin a anunțat că Rusia a testat și vehiculul subacvatic fără pilot Poseidon, tot cu propulsie nucleară.

