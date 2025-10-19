Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie

Stiri externe
19-10-2025 | 11:20
ChatGPT, funcțiile pe care puțini le cunosc. Module pentru CV, matematică și antrenorul virtual de fitness
Shutterstock

Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială.

autor
Lorena Mihăilă

Douăzeci de școli vor fi incluse programul „AI în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului AI conceput pentru educație, a declarat Ministerul Educațieik începând din decembrie 2025 pentru profesori și din martie 2026 pentru elevi.

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a catalogat proiectul pilot drept „un pas important pentru școala viitorului”, cu scopul de a ajuta profesorii și elevii să utilizeze inteligența artificială „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”, eKathimerini.

Una dintre primele țări din Europa

Inițiativa plasează Grecia printre primele țări din Europa care integrează oficial instrumente de inteligență artificială generativă în sistemul public de educație — nu ca înlocuitor al profesorilor, ci ca un partener pentru învățare, creativitate și alfabetizare digitală, The Greek Reporter.

Citește și
hamas
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”

Pentru profesori, introducerea ChatGPT Edu Iîi va sprijinnii în planificarea lecțiilor, cercetare și învățarea personalizată. Profesorii vor beneficia de o formare personalizată pentru a explora toate capacitățile modelelor educaționale ale OpenAI.

Patru etape de implementare

Implementarea va urma un plan în patru faze, care începe cu formarea profesorilor și se încheie cu utilizarea completă în sălile de clasă în anul școlar 2026–2027:

• Formarea profesorilor (octombrie–noiembrie 2025): cadrele didactice selectate vor participa la ateliere intensive despre cum se utilizează ChatGPT Edu și cum se aplică AI în practici pedagogice.

• Implementarea pilot (decembrie 2025–februarie 2026): profesorii vor începe să experimenteze sistemul în activitățile zilnice ale școlii.

• Participarea elevilor (martie–iunie 2026): sub supravegherea profesorilor, elevii vor folosi platforma pentru proiecte, lucrări de grup și activități creative.

• Integrarea completă (2026–2027): atât profesorii, cât și elevii vor utiliza instrumentul ca parte a procesului de predare și a administrării școlare.

ChatGPT Edu este o platformă educațională dedicată școlilor și universităților. Aceasta oferă un mediu închis, fără reclame, cu gestionare instituțională a conturilor, permițând administratorilor să definească roluri și permisiuni pentru profesori și elevi, mai noteză publicația citată.

„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18. Rareș Năstase prezintă ancheta „Rezervații pentru Combinații”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: grecia, europa, ChatGPT,

Dată publicare: 19-10-2025 11:20

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”
Stiri externe
Departamentul de Stat SUA avertizează că Hamas pregătește un atac iminent în Gaza. „Nu avem altă alegere decât să-i ucidem”

Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că dispune de „informaţii credibile" potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte un atac iminent asupra unor civili din Gaza.

Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia
Stiri externe
Un bărbat, eliberat după 43 de ani de închisoare pentru o crimă necomisă. Autoritățile SUA împiedică întâlnirea cu familia

După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat.

Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim. Un pescar a fost ucis
Stiri externe
Preşedintele columbian acuză Washingtonul că i-a încălcat spaţiul maritim. Un pescar a fost ucis

Gustavo Petro a afirmat, sâmbătă, că Statele Unite au încălcat suveranitatea spaţiului maritim al ţării şi au ucis un pescar în timpul desfăşurării militare în Caraibe, prezentată ca o operaţiune împotriva traficanţilor de droguri.

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”
Stiri externe
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior”

Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28