Țara care introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie

Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială.

Douăzeci de școli vor fi incluse programul „AI în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului AI conceput pentru educație, a declarat Ministerul Educațieik începând din decembrie 2025 pentru profesori și din martie 2026 pentru elevi.

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a catalogat proiectul pilot drept „un pas important pentru școala viitorului”, cu scopul de a ajuta profesorii și elevii să utilizeze inteligența artificială „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”, eKathimerini.

Una dintre primele țări din Europa

Inițiativa plasează Grecia printre primele țări din Europa care integrează oficial instrumente de inteligență artificială generativă în sistemul public de educație — nu ca înlocuitor al profesorilor, ci ca un partener pentru învățare, creativitate și alfabetizare digitală, The Greek Reporter.

Pentru profesori, introducerea ChatGPT Edu Iîi va sprijinnii în planificarea lecțiilor, cercetare și învățarea personalizată. Profesorii vor beneficia de o formare personalizată pentru a explora toate capacitățile modelelor educaționale ale OpenAI.

Patru etape de implementare

Implementarea va urma un plan în patru faze, care începe cu formarea profesorilor și se încheie cu utilizarea completă în sălile de clasă în anul școlar 2026–2027:

• Formarea profesorilor (octombrie–noiembrie 2025): cadrele didactice selectate vor participa la ateliere intensive despre cum se utilizează ChatGPT Edu și cum se aplică AI în practici pedagogice.

• Implementarea pilot (decembrie 2025–februarie 2026): profesorii vor începe să experimenteze sistemul în activitățile zilnice ale școlii.

• Participarea elevilor (martie–iunie 2026): sub supravegherea profesorilor, elevii vor folosi platforma pentru proiecte, lucrări de grup și activități creative.

• Integrarea completă (2026–2027): atât profesorii, cât și elevii vor utiliza instrumentul ca parte a procesului de predare și a administrării școlare.

ChatGPT Edu este o platformă educațională dedicată școlilor și universităților. Aceasta oferă un mediu închis, fără reclame, cu gestionare instituțională a conturilor, permițând administratorilor să definească roluri și permisiuni pentru profesori și elevi, mai noteză publicația citată.

