Un etaj s-a prăbușit peste altul în timpul unei petreceri la care participau 50 de oameni, în Paris. Sunt 20 de răniți. VIDEO

Un incident grav a avut loc la Paris, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce un etaj al unui imobil s-a prăbușit în timpul unei petreceri la care participau aproximativ 50 de persoane.

O persoană a fost rănită grav, iar alte 19 au suferit răni ușoare, au anunțat pompierii, citați de AFP.

Un appartement s’est effondré sur celui du dessous dans le 11ème arrondissement de Paris. Une cinquantaine de personnes se trouvaient au 5ème étage lorsque le plancher s’est effondré jusqu’au 4ème. Selon le bilan de la BSPP, un blessé grave est à déplorer. pic.twitter.com/BWayeN3iJs January 18, 2026

Petrecerea avea loc într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui imobil de pe strada Amelot, în arondismentul 11. Etajul s-a prăbușit peste locuința de dedesubt, iar echipele de intervenție au fost alertate la scurt timp după miezul nopții.

????ALERTE INFO | Effondrement d’un étage dans un immeuble de la rue Amelot (XIe arrondissement de Paris) vers minuit, dans la nuit de samedi à dimanche.Plusieurs personnes ont été blessées, dont au moins une en urgence absolue.Un important dispositif de secours est déployé sur… pic.twitter.com/pDAPJBPvdv — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) January 18, 2026

Autoritățile au precizat că prăbușirea are o cauză structurală și nu este legată de o scurgere de gaze. La fața locului au intervenit aproximativ 145 de pompieri, cu 45 de autospeciale, precum și numeroase ambulanțe. Starea persoanelor rănite ușor este în curs de evaluare.

