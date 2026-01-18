Un etaj s-a prăbușit peste altul în timpul unei petreceri la care participau 50 de oameni, în Paris. Sunt 20 de răniți. VIDEO

18-01-2026 | 07:28
pompieri paris
Captură video X

Un incident grav a avut loc la Paris, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce un etaj al unui imobil s-a prăbușit în timpul unei petreceri la care participau aproximativ 50 de persoane.

Mihaela Ivăncică

O persoană a fost rănită grav, iar alte 19 au suferit răni ușoare, au anunțat pompierii, citați de AFP.

Petrecerea avea loc într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui imobil de pe strada Amelot, în arondismentul 11. Etajul s-a prăbușit peste locuința de dedesubt, iar echipele de intervenție au fost alertate la scurt timp după miezul nopții.

Autoritățile au precizat că prăbușirea are o cauză structurală și nu este legată de o scurgere de gaze. La fața locului au intervenit aproximativ 145 de pompieri, cu 45 de autospeciale, precum și numeroase ambulanțe. Starea persoanelor rănite ușor este în curs de evaluare.

Sursa: News.ro

