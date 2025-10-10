Un cutremur cu magnitudinea 7,6 a lovit Filipine. Sunt avertismente de tsunami în regiune

Un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,6 a lovit coasta sudică a Filipinelor, determinând avertismente privind un tsunami potențial periculos în zonele învecinate.

Potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie, se preconiza că seismul va provoca pagube și replici, scrie Sky News.

Epicentrul cutremurului provoacă teamă și incertitudine

Epicentrul seismului s-a situat la aproximativ 62 de kilometri sud-est de orașul Manay, în provincia Davao Oriental, având originea într-o falie superficială la o adâncime de 10 kilometri.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, cu sediul în Honolulu, a declarat că valuri periculoase ar putea apărea pe o rază de 300 de kilometri (186 mile) de epicentru, cu valuri de până la 3 metri (10 picioare) peste nivelul normal al mareei pe unele coaste filipineze.

Valuri mai mici ar putea afecta și anumite zone din Indonezia și Palau.

Autoritățile se asigură că toată lumea este în siguranță

Președintele filipinez Ferdinand Marcos a declarat că autoritățile evaluează în prezent situația pe teren pentru a se asigura că toată lumea este în siguranță.

Într-o declarație emisă la scurt timp după cutremur, președintele Marcos a spus că a dat instrucțiuni agențiilor relevante să efectueze imediat evacuări în zonele de coastă, să activeze liniile de comunicații de urgență și să coordoneze îndeaproape cu autoritățile locale.

„Operațiunile de căutare, salvare și ajutorare sunt deja în curs de pregătire și vor fi declanșate imediat ce va fi sigur să se facă acest lucru”, a spus el.

El a îndemnat locuitorii din regiunile afectate să se mute pe terenuri mai înalte și să se țină departe de țărm până când autoritățile vor declara că este sigur să se facă acest lucru.

Liniile de comunicații au fost întrerupte

Diana Lacorda, o poliţistă, a declarat pentru AFP că provincia în care se află Manay se aşteaptă la pagube.

„Paharele noastre de pe masă se mişcau şi cădeau", a relatat ea, adăugând că liniile electrice şi de comunicaţii au fost întrerupte şi că autorităţile nu pot, deocamdată, evalua eventualele daune în anumite zone.

Christine Sierte, o profesoară în oraşul Compostela, din apropiere de Manay, a declarat pentru AFP că se afla într-o şedinţă când au început puternicele mişcări seismice.

„La început a fost foarte lent, apoi s-a intensificat (...) A fost cel mai lung moment din viaţa mea. Nu am putut ieşi imediat din clădire pentru că mişcările erau prea violente", a explicat ea.

„Tavanele unor birouri s-au prăbuşit, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit", a adăugat profesoara, menţionând însă că unii dintre cei aproximativ 1.000 de elevi ai şcolii „au avut atacuri de panică şi dificultăţi de respiraţie".

Kath Cortez, o jurnalistă din Davao, oraş aflat la circa o sută de kilometri de Manay, a declarat pentru AFP că a observat fisuri în pereţii casei sale.

„Am fost surprinsă de intensitate. Tocmai mă trezisem şi eram pe punctul de a face duş", a povestit ea, adăugând că membrii familiei au fugit afară din locuinţă.

Acest cutremur are loc la doar 11 zile după un alt seism puternic care a lăsat în urmă 74 de morţi şi circa 72.000 de sinistraţi pe insula centrală Cebu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













