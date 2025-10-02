Cutremur la Istanbul. Guvernatorul a trimis deja echipele pe teren

Un cutremur cu magnitudinea 5 a zguduit orașul Istanbul, însă, conform primelor informații, nu au fost raportate pagube grave sau victime.

Seismul s-a resimțit în unele zone ale metropolei, dar autoritățile monitorizează situația pentru a evalua eventualele consecințe. Guvernatorul orașului a comunicat pe X că nu s-au înregistrat pagube majore, iar inspecțiile pe teren pentru siguranța construcțiilor au început deja, transmite Agerpres.

Cutremurul s-a produs la ora locală 14:55 (11:55 GMT) în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul şi în apropierea staţiunii Marmaraereglisi, de-a lungul unei falii geologice considerate de mult timp un risc pentru oraş.

Istanbulul, situat într-o zonă seismică activă, este obișnuit cu astfel de evenimente.

În aprilie, peste 150 de persoane au fost rănite după ce au sărit din clădiri în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,2 grade care a zguduit Istanbulul, unul dintre cele mai puternice seisme resimţite în oraş în ultimii ani.

În urmă cu doi ani, Turcia a suferit cel mai distrugător seism din istoria sa modernă. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 produs în februarie 2023 a ucis peste 55.000 de persoane şi a rănit peste 107.000 în sudul Turciei şi nordul Siriei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













