Cutremur la Istanbul. Guvernatorul a trimis deja echipele pe teren

Stiri externe
02-10-2025 | 17:01
cutremur
Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 5 a zguduit orașul Istanbul, însă, conform primelor informații, nu au fost raportate pagube grave sau victime.

autor
Mihai Niculescu

Seismul s-a resimțit în unele zone ale metropolei, dar autoritățile monitorizează situația pentru a evalua eventualele consecințe. Guvernatorul orașului a comunicat pe X că nu s-au înregistrat pagube majore, iar inspecțiile pe teren pentru siguranța construcțiilor au început deja, transmite Agerpres.

Cutremurul s-a produs la ora locală 14:55 (11:55 GMT) în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul şi în apropierea staţiunii Marmaraereglisi, de-a lungul unei falii geologice considerate de mult timp un risc pentru oraş.

Istanbulul, situat într-o zonă seismică activă, este obișnuit cu astfel de evenimente.

În aprilie, peste 150 de persoane au fost rănite după ce au sărit din clădiri în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,2 grade care a zguduit Istanbulul, unul dintre cele mai puternice seisme resimţite în oraş în ultimii ani.

Citește și
kebap
Cutremur aromat în Germania: Turcia cere interzicerea kebapului, devenit o veritabilă mâncare națională. Reacția nemților

În urmă cu doi ani, Turcia a suferit cel mai distrugător seism din istoria sa modernă. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 produs în februarie 2023 a ucis peste 55.000 de persoane şi a rănit peste 107.000 în sudul Turciei şi nordul Siriei.

Sursa: Agerpres

Etichete: Turcia, cutremur, istanbul,

Dată publicare: 02-10-2025 16:50

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
GALERIE FOTO Țeapa secolului! ”Prezentatoarea” serilor de Champions League din Turcia are zeci de mii de fani și face milioane: cine este, de fapt, Eysan Aksoy
Citește și...
Cutremur puternic în Turcia, duminică seară. Ce magnitudine a avut
Stiri externe
Cutremur puternic în Turcia, duminică seară. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.

Cutremur aromat în Germania: Turcia cere interzicerea kebapului, devenit o veritabilă mâncare națională. Reacția nemților
Stiri externe
Cutremur aromat în Germania: Turcia cere interzicerea kebapului, devenit o veritabilă mâncare națională. Reacția nemților

Unul dintre cele mai iubite preparate fast-food din Germania, kebapul, ar putea suferi schimbări majore.  

VIDEO. Panică în Turcia, după un cutremur cu magnitudinea 5,2. De frică, unii oameni au sărit pe geam
Stiri externe
VIDEO. Panică în Turcia, după un cutremur cu magnitudinea 5,2. De frică, unii oameni au sărit pe geam

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit, joi, estul Turciei, a anunțat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC).  

Un nou cutremur s-a produs în Turcia. Seismul a avut magnitudinea 5,5 și a fost urmat de o replică de 3
Stiri externe
Un nou cutremur s-a produs în Turcia. Seismul a avut magnitudinea 5,5 și a fost urmat de o replică de 3

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 s-a produs în această dimineață în Turcia, a anunțat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (CSEM).  

Cutremur în Turcia, luni seară. Ce magnitudine a avut
Stiri externe
Cutremur în Turcia, luni seară. Ce magnitudine a avut

Un cutremur a avut loc, luni seară, la ora 21:31, în Turcia. Seismul a avut o magnitudine de 4,2 pe scara Richter.

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Octombrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28