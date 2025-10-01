Cutremur puternic în Filipine. Zeci de oameni au murit. Sute de replici ale seismului au fost înregistrate

Stiri externe
01-10-2025 | 07:54
cutremur, Filipine
Agerpres

Autorităţile din Filipine au anunțat că au primit raportări că cel puțin 60 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 6,9, care s-a produs în largul coastelor.

autor
Cristian Matei

Seismul a fost urmat de sute de replici, potrivit News.ro, care citează BBC.

Oficial, bilanţul morţilor în urma cutremurului din Cebu este de 26, însă oficialii din managementul dezastrelor afirmă că primesc raportări privind noi decese.

Situaţie de pe teren rămâne ”foarte fluidă”, în timp ce raportările privind morţii şi răniţii sunt confirmate, a afirmat Rafaelito Alejandro, adjunct al Biroului pentru Apărare Civilă.

Alejandro a afirmat că CCD ”primeşte raportări că până la 60 de persoane” au murit.

În Filipine, zonă expusă la dezastre, compusă din mii de insule, agenţia naţională pentru dezastre, cu sediul la Manila, este însărcinată cu emiterea bilanţului oficial al victimelor pentru taifunuri şi cutremure. Cu toate acestea, numărătoarea este de obicei lentă, întrucât se fac verificări riguroase.

Pe teren, spitalele, Poliţia şi salvatorii pot avea propriile bilanţuri ale victimelor.

Sute de replici au zguduit Cebu de la cutremurul mortal.

Cel puţin 225 de astfel de replici au fost înregistrate până miercuri, la ora 09:19 today (01:19 GMT), cele mai multe lovind Bogo City, potrivit Institutului pentru Vulcanologie şi Seismologie din Filipine.

Preşedintele Ferdinand Marcos Jr a emis o declaraţie în care le cere oamenilor să rămână în alertă şi să coopereze cu autorităţile locale. Marcos a afirmat că autorităţile lucrează pentru a restabili alimentarea cu electricitate şi că mai mulţi anagajaţi sunt trimişi la spitalele locale.

”Inima mea este alături de familiile care au pierdut pe cineva drag şi rugăciunile mele se îndreaptă către cei răniţi şi toţi cei afectaţi de cutremur”, a spus el.

Sursa: News.ro, Pro TV

Etichete: cutremur, seism, Filipine,

Dată publicare: 01-10-2025 07:37

