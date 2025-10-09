Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter a avut loc joi dimineață în România.

Seismul s-a produs la ora 10:07, în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județele Brașov și Argeș, scrie INCDFP.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de doar cinci kilometri. Epicentrul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brasov, 50km SV de Sfantu-Gheorghe, 62km N de Targoviste, 75km NV de Ploiesti, 83km NE de Pitesti, 93km NE de Ramnicu Valcea.

