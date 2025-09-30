Un cutremur de 6,9 a lovit Filipine. Sunt înregistrați mai mulți morți. „Ar putea exista persoane prinse sub clădiri”

Mai multe persoane au murit în urma unui cutremur care a lovit coasta Filipinelor, potrivit unor informații. Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat un cutremur major cu magnitudinea de 6,9, care a lovit marți seara, la ora locală 21:59.

Acum, Manila Bulletin raportează că „mai multe decese” au avut loc la complexul sportiv și centrul de recreere San Remigio, unde se desfășura un meci de baschet, scrie Metro.

Unii dintre cei care au murit ar fi fost prinși sub dărâmături în timp ce se grăbeau să părăsească locul. Numărul exact al victimelor nu este încă cunoscut.

Evaluând clădirile și drumurile avariate, oficialul provincial de salvare Wilson Ramos a avertizat: „Ar putea exista persoane prinse sub clădirile prăbușite”.

Într-un incident separat, șeful secției de poliție municipale din San Remigio, căpitanul Jan Elcid Layug, a declarat că un copil a murit după ce a fost lovit de dărâmături în timp ce dormea.

Epicentrul cutremurului s-a situat la aproximativ 17 km (10 mile) nord-est de orașul Bogo, pe insula Cebu, una dintre insulele centrale ale Filipinelor.

Oamenii au ieșit în stradă când au simțit cutremurul, o biserică din piatră a fost avariată, iar orașul Daanbantayan din provincia Cebu a rămas fără energie electrică.

O filială McDonald's din regiunea Cebu a suferit, de asemenea, daune. Unele dintre ferestrele sale au fost sparte, iar tavanele interioare păreau a fi avariate.

La scurt timp după aceea, în aceeași regiune a fost înregistrat un cutremur de magnitudine 5,2.

Pompierul Joey Leeguid din Cebu a declarat: „Am simțit cutremurul aici, în stația noastră, a fost foarte puternic. Am văzut dulapurile mișcându-se de la stânga la dreapta, ne-am simțit puțin amețiți pentru o vreme, dar acum suntem cu toții bine”.

Martham Pacilan, un locuitor în vârstă de 25 de ani din stațiunea Bantayan, situată în apropierea epicentrului, a declarat că se afla în piața orașului, lângă o biserică, când a avut loc cutremurul. El a adăugat: „Am auzit un zgomot puternic din direcția bisericii, apoi am văzut pietre căzând din structură. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Eram șocat și panicat în același timp, dar corpul meu nu se putea mișca, stăteam acolo și așteptam să se oprească cutremurul”.

Agnes Merza, o îngrijitoare din Bantayan, a spus că gresia din bucătăria ei s-a crăpat.

Ea a explicat: „Am simțit că vom cădea cu toții. Este prima dată când am trăit așa ceva. Toți vecinii au fugit din casele lor. Cei doi asistenți adolescenți ai mei s-au ascuns sub o masă, pentru că așa au fost învățați la cercetași.”

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a declarat că nu există pericol de tsunami în urma cutremurului.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a avertizat asupra unei posibile „perturbări minore a nivelului mării”, a unor pagube și a unor replici ulterioare.

Acesta a îndemnat locuitorii insulelor Leyte, Cebu și Biliran să „se țină departe de plajă și să nu se apropie de coastă”.

Filipine se află în „Centura de Foc” a Pacificului, o zonă cu activitate vulcanică și seismică intensă care se întinde de la Japonia, peste Asia de Sud-Est și peste bazinul Pacificului.

Deși cutremurele sunt un fenomen aproape zilnic în această zonă, majoritatea sunt prea slabe pentru a fi simțite de oameni. În prezent, nu există tehnologie capabilă să prezică unde și când ar putea avea loc cutremure mai puternice și distructive.

