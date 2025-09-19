Cutremur de magnitudine 3,1 în România, vineri dimineața. În ce zonă s-a produs

19-09-2025 | 08:08
cutremur
Shutterstock

Un cutremur de magnitudine 3,1 a avut loc vineri dimineață, la ora 5:49, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).  

Aura Trif

Seismul a avut loc la adâncimea de 122,5 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 54 km nod-vest de Buzău, 59 km est de Braşov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nod-est de Ploieşti, 70 km vest de Focşani şi 92 km nord-est de Târgovişte.

În luna septembrie, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

