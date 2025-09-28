Cutremur de 5,4 în nord-vestul Turciei, urmat de o replică de 4,0 – seism resimțit la Istanbul, fără victime

Stiri externe
28-09-2025 | 17:37
cutremur
Shutterstock

Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime.

autor
Vlad Dobrea

Epicentrul cutremurului a fost localizat în localitatea Simav, în provincia Kutahya, la o adâncime de opt kilometri, anunţă Agenţia turcă de urgenţă AFAD.

Cutremurul a avut loc la ora locală 12.59 (şi ora României) şi a fost urmat de o replică de magnitudinea 4,0.

Seismul a fost resimţit la Istanbul, cel mai mare oraş turc, situat la aproximativ 100 de kilometri nord, potrivit presei turce.

Imagini difuzate de televiziuni surprind persoane care se adună în scuaruri şi parcuri după cutremur.

În august, un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc la Sindirgi, în provincia vecină Balikesir.

O persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite atunci, iar în regiune s-au înregistrat replici de intensitate mai mică.

Turcia se află deasupra unor falii importante şi este afectată frecvent de cutremure.

În 2023, un cutremur de magnitudinea 7,8 s-a soldat cu 53.000 de morţi în Turcia şi a distrus sau avariat sute de mii de clădiri în 11 provincii în sudul şi sud-estul Turciei.

Alte 6.000 de persoane au murit atunci în nordul Sriei vecine.

Sursa: Pro TV

Etichete: Turcia, victime, cutremur, istanbul,

Dată publicare: 28-09-2025 17:37

