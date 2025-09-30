Un cutremur de 6,0 grade a zguduit Indonezia. „Sunt traumatizată de cutremure”

Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost semnalat marţi seară în largul insulei Java, principala insulă a Indoneziei, a anunţat Serviciul geologic al SUA, fără ca imediat să fie raportate pagube, informează AFP.

Epicentrul seismului, produs în jurul orei 23:49 (16:49 GMT), a fost localizat la aproximativ 150 kilometri est de Surabaya, al doilea oraş ca mărime al Indoneziei, la o adâncime de 13,9 kilometri, potrivit USGS.

Seismul a fost resimţit în zona oraşului Sidoarjo, din estul insulei Java, unde echipele de intervenţie duc o luptă contracronometru pentru a salva zeci de persoane prinse sub dărâmături după prăbuşirea unei şcoli islamice, soldată luni cu cel puţin trei morţi.

Deocamdată nu se ştie dacă operaţiunile de salvare au fost afectate. Cutremurul i-a determinat pe clienţii unui hotel din Sidoarjo să îşi părăsească camerele.

„Eram încă trează, încă lucram, când am văzut deodată lampa legănându-se", a povestit pentru AFP Indah Irianti, în vârstă de 42 de ani.

„M-am speriat şi am fugit afară. Sunt traumatizată de cutremure, pentru că am trăit unul de mare amploare acum câţiva ani la Jakarta", a explicat ea.

Indonezia, un vast arhipelag situat pe Centura de Foc a Pacificului, se confruntă frecvent cu seisme şi erupţii vulcanice.

