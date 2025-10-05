Bitcoin atinge un nou record. „Vedeta” criptomonedelor a depășit pragul de 125.000 de dolari

iLikeIT
05-10-2025 | 12:20
bitcoin
Shutterstock

Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP.

Vedeta criptomonedelor a atins 125.689 de dolari, depăşind recordul anterior înregistrat în luna august, de circa 124.500 de dolari.

Bitcoin s-a aflat pe un trend ascendent puternic pe fondul reticenţei investitorilor în faţa blocajului bugetar din SUA.

Preşedintele american Donald Trump şi familia sa au promovat de asemenea criptomonedele şi sunt implicaţi în diverse iniţiative în acest domeniu, ceea ce a impulsionat cursul bitcoinului.

Vremea azi, 5 octombrie. Contrast termic accentuat. Temperaturile ajung și la 22 de grade. Unde va ploua

Sursa: Agerpres

