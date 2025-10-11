Război economic SUA-China. Donald Trump anunţă că impune chinezilor taxe vamale de 130%. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată

Stiri Economice
11-10-2025 | 07:36
china sua
Shutterstock

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu.  

autor
Cristian Matei

Decizia a fost luată după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze.

Președintele Donald Trump a anunțat că va impune o taxă suplimentară de 100% asupra mărfurilor din China, pe lângă taxele de 30% deja în vigoare. Amenințarea reprezintă o escaladare masivă după luni de armistițiu comercial între cele două națiuni.

„Statele Unite ale Americii vor impune o taxă de 100% asupra Chinei, peste orice taxă pe care o plătesc în prezent”, a anunțat Trump într-o postare pe Truth Social vineri după-amiază. „De asemenea, începând cu 1 noiembrie, vom impune controale la export pentru toate produsele software critice.”

Citește și
departamentul de stat sua
Un angajat al Departamentului de Stat din SUA a fost concediat pentru o relaţie ascunsă cu o femeie din China

Anunțul lui Trump este legat de intensificarea de către Beijing a controalelor la export pentru pământurile rare critice, necesare pentru producerea multor produse electronice.

Drept urmare, Trump pare să fi anulat o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, programată pentru sfârșitul acestei luni în Coreea de Sud, notează CNN.

Mesajul lui Trump de vineri, transmis printr-o postare pe Truth Social, în care amenința cu noi tarife „masive”, a fost prost primit de investitori vineri, pe fondul temerilor că se va repeta scenariul din primăvară, când tarifele aplicate produselor chinezești au crescut până la un nivel uluitor de 145%. Piețele s-au închis în scădere bruscă vineri, după comentariile inițiale ale lui Trump, Dow scăzând cu 878 de puncte, sau 1,9%. S&P 500 a scăzut cu 2,7%, iar Nasdaq, cu o pondere mare a tehnologiei, a scăzut cu 3,5%.

Deși Trump nu își pune întotdeauna în aplicare amenințările, investitorii, consumatorii și întreprinderile au în continuare motive de îngrijorare.

Cele două mari economii depind una de cealaltă

Statele Unite și China sunt cele mai mari economii ale lumii. Deși Mexicul a înlocuit recent China ca principală sursă de mărfuri străine exportate către Statele Unite, America depinde de China pentru mărfuri în valoare de sute de miliarde de dolari.

În același timp, China este una dintre principalele piețe de export pentru America.

În special, produsele electronice, îmbrăcămintea și mobilierul se numără printre principalele bunuri pe care Statele Unite le primesc din China. Trump a presat directorii executivi, în special din domeniul tehnologiei, să mute producția în Statele Unite, dar și-a moderat abordarea în ultimele luni, deoarece liderii de afaceri l-au satisfăcut pe președinte cu anunțuri privind investiții de sute de miliarde de dolari în industria manufacturieră americană — chiar dacă aceștia continuă să fabrice cea mai mare parte a produselor lor în străinătate.

La scurt timp după impunerea unor tarife minime de 145% asupra mărfurilor chinezești – un embargo efectiv asupra comerțului, Trump a emis o scutire pentru produsele electronice, supunându-le în schimb unor tarife de 20%.

În multe privințe, această măsură a reprezentat o recunoaștere a faptului că administrația Trump a înțeles prejudiciul pe care îl aducea economiei americane prin tarifele sale extrem de ridicate.

Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO

Sursa: CNN

Etichete: SUA, taxe, donald trump, China,

Dată publicare: 11-10-2025 07:23

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Donald Trump ameninţă China cu represalii
Stiri externe
Donald Trump ameninţă China cu represalii "masive" după restricţiile impuse de Beijing la pământurile rare

China "devine foarte ostilă", a declarat vineri preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere "masivă" a taxelor vamale.

Un angajat al Departamentului de Stat din SUA a fost concediat pentru o relaţie ascunsă cu o femeie din China
Stiri externe
Un angajat al Departamentului de Stat din SUA a fost concediat pentru o relaţie ascunsă cu o femeie din China

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat miercuri că a concediat un angajat al Departamentului de Stat care nu dezvăluise relaţia sa amoroasă cu o cetățeană din China, transmite AFP.

China ar furniza informații Rusiei pentru atacuri precise în Ucraina. Date GPS pentru spulberarea investițiilor Vestului
Stiri externe
China ar furniza informații Rusiei pentru atacuri precise în Ucraina. Date GPS pentru spulberarea investițiilor Vestului

China furnizează informații Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, vizând inclusiv obiective cu investiții străine, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informații.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28