Război economic SUA-China. Donald Trump anunţă că impune chinezilor taxe vamale de 130%. Întâlnirea cu Xi Jinping, anulată

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu.

Decizia a fost luată după ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, un subiect extrem de sensibil în relaţiile americano-chineze.

Președintele Donald Trump a anunțat că va impune o taxă suplimentară de 100% asupra mărfurilor din China, pe lângă taxele de 30% deja în vigoare. Amenințarea reprezintă o escaladare masivă după luni de armistițiu comercial între cele două națiuni.

„Statele Unite ale Americii vor impune o taxă de 100% asupra Chinei, peste orice taxă pe care o plătesc în prezent”, a anunțat Trump într-o postare pe Truth Social vineri după-amiază. „De asemenea, începând cu 1 noiembrie, vom impune controale la export pentru toate produsele software critice.”

JUST IN: Trump imposes a 100% tariff on China, on top of existing tariffs. pic.twitter.com/7WkSMeK2H8 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 10, 2025

Anunțul lui Trump este legat de intensificarea de către Beijing a controalelor la export pentru pământurile rare critice, necesare pentru producerea multor produse electronice.

Drept urmare, Trump pare să fi anulat o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, programată pentru sfârșitul acestei luni în Coreea de Sud, notează CNN.

Mesajul lui Trump de vineri, transmis printr-o postare pe Truth Social, în care amenința cu noi tarife „masive”, a fost prost primit de investitori vineri, pe fondul temerilor că se va repeta scenariul din primăvară, când tarifele aplicate produselor chinezești au crescut până la un nivel uluitor de 145%. Piețele s-au închis în scădere bruscă vineri, după comentariile inițiale ale lui Trump, Dow scăzând cu 878 de puncte, sau 1,9%. S&P 500 a scăzut cu 2,7%, iar Nasdaq, cu o pondere mare a tehnologiei, a scăzut cu 3,5%.

Deși Trump nu își pune întotdeauna în aplicare amenințările, investitorii, consumatorii și întreprinderile au în continuare motive de îngrijorare.

Cele două mari economii depind una de cealaltă

Statele Unite și China sunt cele mai mari economii ale lumii. Deși Mexicul a înlocuit recent China ca principală sursă de mărfuri străine exportate către Statele Unite, America depinde de China pentru mărfuri în valoare de sute de miliarde de dolari.

În același timp, China este una dintre principalele piețe de export pentru America.

În special, produsele electronice, îmbrăcămintea și mobilierul se numără printre principalele bunuri pe care Statele Unite le primesc din China. Trump a presat directorii executivi, în special din domeniul tehnologiei, să mute producția în Statele Unite, dar și-a moderat abordarea în ultimele luni, deoarece liderii de afaceri l-au satisfăcut pe președinte cu anunțuri privind investiții de sute de miliarde de dolari în industria manufacturieră americană — chiar dacă aceștia continuă să fabrice cea mai mare parte a produselor lor în străinătate.

La scurt timp după impunerea unor tarife minime de 145% asupra mărfurilor chinezești – un embargo efectiv asupra comerțului, Trump a emis o scutire pentru produsele electronice, supunându-le în schimb unor tarife de 20%.

În multe privințe, această măsură a reprezentat o recunoaștere a faptului că administrația Trump a înțeles prejudiciul pe care îl aducea economiei americane prin tarifele sale extrem de ridicate.

