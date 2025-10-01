Nicușor Dan cere reexaminarea legii care scutește câștigurile din criptomonede de impozit: Contravine angajamentelor din PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea legii care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile din tranzacţiile cu monede virtuale.

El a arătat că prevederile contravin principiilor de echitate fiscală şi angajamentelor asumate de statul român, în PNRR şi infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilităţi şi măsuri precum creşterea impozitului pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea.

”Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2024, în special în ceea ce priveşte prevederile introduse la articolul II din legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile obţinute din tranzacţiile cu monede virtuale”, se precizează într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală şi angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală.

”În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilităţi şi măsuri precum creşterea impozitului pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea”, menţionează şeful statului.

Preşedintele României consideră că ”introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacţii cu monede virtuale afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală, creează un precedent periculos de tratament preferenţial, slăbeşte încrederea în coerenţa politicilor fiscale ale statului român şi transmite un semnal neclar către contribuabili şi pieţele financiare”.

”De asemenea, articolul în cauză a fost introdus în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigenţelor constituţionale”, se mai arată în sesizarea şefului statului.

”În acest context, Preşedintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede şi menţinerii unei politici fiscale echitabile, responsabile şi transparente, în concordanţă cu realităţile bugetare şi angajamentele internaţionale ale României”, mai arată comunicatul oficial.

