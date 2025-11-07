Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei”

Scufundătorul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape 5 minute mai mult decât recordul anterior. Experții spun că este ”ceva complet necunoscut medicinei”.

Apneistul croat Vitomir Maricic a stabilit un record mondial cu totul uluitor, după ce și-a ținut respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, scrie France 24. În ciuda efortului fizic intens și a provocărilor mentale, Maricic se pregătește deja pentru următoarea sa scufundare record.

Timp de aproape 30 de minute, Vitomir Maricic nu a respirat. Cu fața în jos în piscină, înconjurat de spectatori anxioși, apneistul croat a luptat cu dureri spastice pentru a redefini ceea ce medicii credeau posibil.

Când a ieșit în sfârșit la suprafață, doborâse precedentul record mondial Guinness pentru cea mai lungă reținere a respirației sub apă cu aproape 5 minute. Dar chiar și cu ajutorul oxigenului pur înainte de încercare, aceasta îl împinsese la limită.

„Totul a fost dificil, pur și simplu copleșitor”, a spus Maricic, în vârstă de 40 de ani, reflectând asupra recordului stabilit pe 14 iunie 2025. „Când mă scufund, mă deconectez complet de tot, ca și cum nici măcar nu aș fi acolo”.

„De data aceasta, m-am chinuit mental și la jumătatea timpului m-am gândit să renunț”.

Recordul croatului poate deschide calea spre noi tratamente

Înainte de scufundarea record, Maricic a inhalat profund oxigen pur timp de 10 minute, pentru a-și pregăti corpul să reziste atât de mult timp fără aer proaspăt, saturându-și sângele cu oxigen.

Doctorul său a privit speriat cum Maricic se chinuia să doboare recordul în mica piscină a unui hotel din orașul de coastă Opatija, în nordul Croației.

„Este ceva complet necunoscut medicinei moderne”, a spus pneumologul Igor Barkovic.

Dar recordul lui Maricic de 29 de minute și 3 secunde fără oxigen ar putea deschide noi posibilități, a adăugat expertul în medicină hiperbarică și maritimă.

„Deschide noi perspective și poate chiar posibilități pe care le-am putea aplica într-o zi pentru a ajuta pacienții”.

Deși corpul său a avut convulsii, în sute de contracții de o durere aproape insuportabilă, Maricic a spus că și-a revenit fără efecte pe termen lung.

Scurta sângerare intestinală și o durere de cap puternică au trecut curând, iar el vizează deja un alt record.

Rusul Alexey Molchanov deține recordul pentru cea mai adâncă scufundare liberă cu o greutate variabilă, coborând 156 de metri cu greutatea respectivă înainte de a reveni la suprafață fără ea.

Maricic își propune să depășească acest record în termen de doi ani, vrând să coboare până la 160 de metri.

Însă, chiar și pentru instructorul de scufundări experimentat va fi nevoie de o condiție fizică și o pregătire excepționale pentru a rezista presiunii intense a unei astfel de scufundări fără oxigen.

Face scufundări de la 3 ani și nu a picat niciodată niciun test antidoping

„Ori de câte ori cred că am toate răspunsurile și mi-am împins corpul la limita maximă, se deschide o nouă fereastră de oportunitate și apar noi întrebări”, a spus croatul dintr-o piscină din orașul portuar Rijeka.

Maricic conduce filiala croată a AIDA – unul dintre cele două organisme internaționale care guvernează scufundările libere. Reflectând rivalitatea acerbă a acestui sport, celălalt organism de conducere l-a acuzat odată de abatere.

Croatul, care nu a picat niciodată un test antidoping, a negat cu tărie orice faptă ilegală.

Crescut pe coasta Croației, Maricic a devenit pasionat de acest sport încă de la o vârstă fragedă, scufundându-se în Marea Adriatică încă de la 3 ani. Pasionat de sporturi de înaltă performanță, a început să practice apneea în competiții acum doar 9 ani.

„Însuși actul de a intra sub apă declanșează o serie de procese fiziologice care te trag direct într-o «zonă»”, a spus el.

„Chiar și în prima zi a unui curs pentru începători, mintea nu are de ales decât să-și concentreze atenția asupra unui singur lucru – unde te afli și ce faci”.

S-a aflat în fruntea multor clasamente internaționale de top și a stabilit recorduri naționale pentru priceperea sa în scufundări.

Dar timpul petrecut în adâncurile mării l-a transformat, de asemenea, într-un martor al schimbărilor „oribile” din Marea Adriatică a copilăriei sale și într-un susținător vocal al protejării oceanelor.

„Dacă nu protejăm organismele vii și dacă nu creștem gradul de conștientizare în această privință... nu ne uităm la un viitor luminos”, a spus Maricic, care este și ambasador al grupului de conservare marină Sea Shepherd.

„Nu vorbim despre 50 de ani, 100 de ani. Vorbim despre schimbări care se pot întâmpla în următorii 10 ani”.

