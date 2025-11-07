Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei”

Stiri externe
07-11-2025 | 20:37
Vitomir Maricic
France 24/ AFP

Scufundătorul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape 5 minute mai mult decât recordul anterior. Experții spun că este ”ceva complet necunoscut medicinei”.

 

autor
Cristian Anton

Apneistul croat Vitomir Maricic a stabilit un record mondial cu totul uluitor, după ce și-a ținut respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, scrie France 24. În ciuda efortului fizic intens și a provocărilor mentale, Maricic se pregătește deja pentru următoarea sa scufundare record.

Timp de aproape 30 de minute, Vitomir Maricic nu a respirat. Cu fața în jos în piscină, înconjurat de spectatori anxioși, apneistul croat a luptat cu dureri spastice pentru a redefini ceea ce medicii credeau posibil.

Când a ieșit în sfârșit la suprafață, doborâse precedentul record mondial Guinness pentru cea mai lungă reținere a respirației sub apă cu aproape 5 minute. Dar chiar și cu ajutorul oxigenului pur înainte de încercare, aceasta îl împinsese la limită.

Totul a fost dificil, pur și simplu copleșitor”, a spus Maricic, în vârstă de 40 de ani, reflectând asupra recordului stabilit pe 14 iunie 2025. „Când mă scufund, mă deconectez complet de tot, ca și cum nici măcar nu aș fi acolo”.

Citește și
david popovici
David Popovici, o nouă medalie de aur la CM de la Singapore. „Tricolorul” a triumfat în proba de 100 m liber

De data aceasta, m-am chinuit mental și la jumătatea timpului m-am gândit să renunț”.

Recordul croatului poate deschide calea spre noi tratamente

Înainte de scufundarea record, Maricic a inhalat profund oxigen pur timp de 10 minute, pentru a-și pregăti corpul să reziste atât de mult timp fără aer proaspăt, saturându-și sângele cu oxigen.

Doctorul său a privit speriat cum Maricic se chinuia să doboare recordul în mica piscină a unui hotel din orașul de coastă Opatija, în nordul Croației.

Este ceva complet necunoscut medicinei moderne”, a spus pneumologul Igor Barkovic.

Dar recordul lui Maricic de 29 de minute și 3 secunde fără oxigen ar putea deschide noi posibilități, a adăugat expertul în medicină hiperbarică și maritimă.

Deschide noi perspective și poate chiar posibilități pe care le-am putea aplica într-o zi pentru a ajuta pacienții”.

Deși corpul său a avut convulsii, în sute de contracții de o durere aproape insuportabilă, Maricic a spus că și-a revenit fără efecte pe termen lung.

Scurta sângerare intestinală și o durere de cap puternică au trecut curând, iar el vizează deja un alt record.

Rusul Alexey Molchanov deține recordul pentru cea mai adâncă scufundare liberă cu o greutate variabilă, coborând 156 de metri cu greutatea respectivă înainte de a reveni la suprafață fără ea.

Maricic își propune să depășească acest record în termen de doi ani, vrând să coboare până la 160 de metri.

Însă, chiar și pentru instructorul de scufundări experimentat va fi nevoie de o condiție fizică și o pregătire excepționale pentru a rezista presiunii intense a unei astfel de scufundări fără oxigen.

Face scufundări de la 3 ani și nu a picat niciodată niciun test antidoping

Ori de câte ori cred că am toate răspunsurile și mi-am împins corpul la limita maximă, se deschide o nouă fereastră de oportunitate și apar noi întrebări”, a spus croatul dintr-o piscină din orașul portuar Rijeka.

Maricic conduce filiala croată a AIDA – unul dintre cele două organisme internaționale care guvernează scufundările libere. Reflectând rivalitatea acerbă a acestui sport, celălalt organism de conducere l-a acuzat odată de abatere.

Croatul, care nu a picat niciodată un test antidoping, a negat cu tărie orice faptă ilegală.

Crescut pe coasta Croației, Maricic a devenit pasionat de acest sport încă de la o vârstă fragedă, scufundându-se în Marea Adriatică încă de la 3 ani. Pasionat de sporturi de înaltă performanță, a început să practice apneea în competiții acum doar 9 ani.

Însuși actul de a intra sub apă declanșează o serie de procese fiziologice care te trag direct într-o «zonă»”, a spus el.

Chiar și în prima zi a unui curs pentru începători, mintea nu are de ales decât să-și concentreze atenția asupra unui singur lucru – unde te afli și ce faci”.

S-a aflat în fruntea multor clasamente internaționale de top și a stabilit recorduri naționale pentru priceperea sa în scufundări.

Dar timpul petrecut în adâncurile mării l-a transformat, de asemenea, într-un martor al schimbărilor „oribile” din Marea Adriatică a copilăriei sale și într-un susținător vocal al protejării oceanelor.

Dacă nu protejăm organismele vii și dacă nu creștem gradul de conștientizare în această privință... nu ne uităm la un viitor luminos”, a spus Maricic, care este și ambasador al grupului de conservare marină Sea Shepherd.

Nu vorbim despre 50 de ani, 100 de ani. Vorbim despre schimbări care se pot întâmpla în următorii 10 ani”.

Un grup de români a doborât recordul mondial pentru cea mai mare construcție realizată din piese lego

Sursa: StirilePROTV

Etichete: apa, respiratie, croat, Record Guinness, tinere,

Dată publicare: 07-11-2025 20:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Cele mai tinere femei din lume care au cucerit cele Șapte Vârfuri și cei mai înalți vulcani sunt două surori gemene din Iași
Stiri Diverse
Cele mai tinere femei din lume care au cucerit cele Șapte Vârfuri și cei mai înalți vulcani sunt două surori gemene din Iași

Record mondial pentru România. Două surori gemene din Iași au devenit cele mai tinere femei din lume care au cucerit atât cele Șapte Vârfuri din lume, cât și cei mai înalți șapte vulcani de pe fiecare continent.

David Popovici, o nouă medalie de aur la CM de la Singapore. „Tricolorul” a triumfat în proba de 100 m liber
Stiri Sport
David Popovici, o nouă medalie de aur la CM de la Singapore. „Tricolorul” a triumfat în proba de 100 m liber

David Popovici a cucerit, joi, o nouă medalie de aur la Campionatul Mondial de natație de la Singapore. Românul în vârstă de 20 de ani a triumfat în proba de 100 m liber și a stabilit un record european şi un record al competiţiei.

Record mondial absolut și locul 3 pentru România, la Campionatul Mondial de Robotică din SUA
Deșteaptă-te, România!
Record mondial absolut și locul 3 pentru România, la Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Performanțe deosebite pentru lotul României de la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Championship, desfășurat în 16-19 aprilie 2025!

Un elev din Neamț a stabilit un record mondial la Campionatul Mondial de Telegrafie. România are 14 medalii, din prima zi
myImpact
Un elev din Neamț a stabilit un record mondial la Campionatul Mondial de Telegrafie. România are 14 medalii, din prima zi

Un elev din Piatra Neamț a stabilit un nou record mondial la o probă de la Campionatul Mondial de Telegrafie din Tunisia, competiție la care România a obținut 14 medalii, din care 4 de aur, chiar din prima zi.

 

David Popovici, câștigător în proba de 200 m liber, în reuniunea Mare Nostrum de la Barcelona
Stiri Sport
David Popovici, câștigător în proba de 200 m liber, în reuniunea Mare Nostrum de la Barcelona

Înotătorul român David Popovici, fost campion european şi mondial, a câştigat proba de 200 m liber din cadrul reuniunii Mare Nostrum de la Barcelona, miercuri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 74/100, nou record al competiţiei.

Recomandări
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”
Stiri Politice
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”

PSD și-a ales conducerea și intră într-o nouă etapă. Sorin Grindeanu a devenit președinte cu drepturi depline, după jumătate de an de interimat.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Noiembrie 2025

49:00

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28