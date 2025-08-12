Cele mai tinere femei din lume care au cucerit cele Șapte Vârfuri și cei mai înalți vulcani sunt două surori gemene din Iași

Record mondial pentru România. Două surori gemene din Iași au devenit cele mai tinere femei din lume care au cucerit atât cele Șapte Vârfuri din lume, cât și cei mai înalți șapte vulcani de pe fiecare continent.

În doar cinci ani, de la Kilimanjaro până la Everest și Denali, au înfruntat furtuni, ger de -40 de grade și trasee ce păreau imposibile.

Cu drapelul României pe cele mai înalte culmi, au transformat aventura într-o performanță unică, plină de curaj, recunoscută acum oficial de Cartea Recordurilor.

Aventura Deliei și a Iuliei a început în octombrie 2017, cu muntele Kilimanjaro, în Africa. Până atunci, surorile nici măcar nu dormiseră vreodată într-un cort, sub cerul liber. Dar au urmat 5 ani plini de antrenamente intense și expediții de mii de kilometri. După ce au cucerit munții, au început să bifeze cei mai înalți vulcani de pe fiecare continent.

Munții cuceriți de românce:

• Muntele Everest, Asia – 8.848,86 m

• Aconcagua, America de Sud – 6.961 m

• Denali (fost Mount McKinley), America de Nord – 6.190 m

• Muntele Elbrus, Europa – 5.642 m

• Muntele Vinson, Antarctica – 4.892 m

• Muntele Kosciuszko, Australia – 2.228 m

• Ojos del Salado, America de Sud – 6.893 m

• Damavand, Asia – 5.671 m

• Pico de Orizaba, America de Nord – 5.636 m

• Muntele Giluwe, Oceania – 4.368 m

• Muntele Sidley, Antarctica – 4.285 m

Iulia Jaso, alpinistă: „În timpul acestei excursii, am construit amintiri de neuitat și am învățat perseverenta, împingând, de multe ori, limitele în condiții extreme, cum a fost, de exemplu, în Alaska, unde am avut munte cu viscole puternice și temperature sub 40 de grade Celsius”.

În Alaska au avut cea mai grea ascensiune - trei săptămâni de urcuș cu sănii grele, furtuni și vizibilitate zero. Totul pentru a ajunge pe vârful Denali, aflat la 6.190 de metri înălțime. Dar au fost și momente pline de bucurie.

Iulia Jaso, alpinistă: „În Papua New Guinea, unde ghizii locali, mulți desculți, urcau răzând și cântând, iar energia lor molipsitoare ne-a amintit că muntele este despre oameni, poveștile care, de multe ori, iți rămân în suflet”.

Cea mai frumoasă experiență, spun ele, a fost cea trăită pe muntele Giluwe, la peste 4.000 de metri, în Oceania.

Delia Wookey, alpinistă: „Este o onoare să știm că am dus drapelul României pe aceste culmi și, ca românce, am bătut un record Mondial. Pe parcursul acestor experiențe am întâlnit oameni minunați, de la care am învățat, ne-am depășit limitele și am crescut personal. Și speram că povestea noastră să inspire și pe alti să-și urmeze visurile, oricât de imposibile ar părea”.

Pe 22 mai 2022, surorile au urcat pe ultimul vârf din listă, ascensiune care le-a propulsat în Cartea Recordurilor. Aveau 33 de ani, cu doi mai puțin decât precedentele deținătoare ale recordului.

Astăzi, Delia și Iulia lucrează în Statele Unite, unde ocupă funcții de conducere în domeniul IT.

