Cele mai tinere femei din lume care au cucerit cele Șapte Vârfuri și cei mai înalți vulcani sunt două surori gemene din Iași

Stiri Diverse
12-08-2025 | 14:31
×
Codul embed a fost copiat

Record mondial pentru România. Două surori gemene din Iași au devenit cele mai tinere femei din lume care au cucerit atât cele Șapte Vârfuri din lume, cât și cei mai înalți șapte vulcani de pe fiecare continent.

autor
Mariana Apostoaie

În doar cinci ani, de la Kilimanjaro până la Everest și Denali, au înfruntat furtuni, ger de -40 de grade și trasee ce păreau imposibile.

Cu drapelul României pe cele mai înalte culmi, au transformat aventura într-o performanță unică, plină de curaj, recunoscută acum oficial de Cartea Recordurilor.

Aventura Deliei și a Iuliei a început în octombrie 2017, cu muntele Kilimanjaro, în Africa. Până atunci, surorile nici măcar nu dormiseră vreodată într-un cort, sub cerul liber. Dar au urmat 5 ani plini de antrenamente intense și expediții de mii de kilometri. După ce au cucerit munții, au început să bifeze cei mai înalți vulcani de pe fiecare continent.

Munții cuceriți de românce:

Citește și
drone everest
Şerpaşii de pe Everest au început să utilizeze drone pentru a transporta echipamente şi a îndepărta deşeurile de pe versanţi

• Muntele Everest, Asia – 8.848,86 m

• Aconcagua, America de Sud – 6.961 m

• Denali (fost Mount McKinley), America de Nord – 6.190 m

• Muntele Elbrus, Europa – 5.642 m

• Muntele Vinson, Antarctica – 4.892 m

• Muntele Kosciuszko, Australia – 2.228 m

• Ojos del Salado, America de Sud – 6.893 m

• Damavand, Asia – 5.671 m

• Pico de Orizaba, America de Nord – 5.636 m

• Muntele Giluwe, Oceania – 4.368 m

• Muntele Sidley, Antarctica – 4.285 m

Iulia Jaso, alpinistă: „În timpul acestei excursii, am construit amintiri de neuitat și am învățat perseverenta, împingând, de multe ori, limitele în condiții extreme, cum a fost, de exemplu, în Alaska, unde am avut munte cu viscole puternice și temperature sub 40 de grade Celsius”.

În Alaska au avut cea mai grea ascensiune - trei săptămâni de urcuș cu sănii grele, furtuni și vizibilitate zero. Totul pentru a ajunge pe vârful Denali, aflat la 6.190 de metri înălțime. Dar au fost și momente pline de bucurie.

Iulia Jaso, alpinistă: „În Papua New Guinea, unde ghizii locali, mulți desculți, urcau răzând și cântând, iar energia lor molipsitoare ne-a amintit că muntele este despre oameni, poveștile care, de multe ori, iți rămân în suflet”.

Cea mai frumoasă experiență, spun ele, a fost cea trăită pe muntele Giluwe, la peste 4.000 de metri, în Oceania.

Delia Wookey, alpinistă: „Este o onoare să știm că am dus drapelul României pe aceste culmi și, ca românce, am bătut un record Mondial. Pe parcursul acestor experiențe am întâlnit oameni minunați, de la care am învățat, ne-am depășit limitele și am crescut personal. Și speram că povestea noastră să inspire și pe alti să-și urmeze visurile, oricât de imposibile ar părea”.

Pe 22 mai 2022, surorile au urcat pe ultimul vârf din listă, ascensiune care le-a propulsat în Cartea Recordurilor. Aveau 33 de ani, cu doi mai puțin decât precedentele deținătoare ale recordului.

Astăzi, Delia și Iulia lucrează în Statele Unite, unde ocupă funcții de conducere în domeniul IT.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, munte, romance, gemene,

Dată publicare: 12-08-2025 11:02

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Descoperirea uluitoare făcută de oamenii de știință care s-au scufundat la adâncimi mai mari decât înălţimea muntelui Everest
Stiri Stiinta
Descoperirea uluitoare făcută de oamenii de știință care s-au scufundat la adâncimi mai mari decât înălţimea muntelui Everest

Oamenii de ştiinţă chinezi care s-au scufundat la adâncimi uluitoare în două gropi oceanice din nord-vestul Pacificului au descoperit comunităţi înfloritoare de creaturi marine.

Şerpaşii de pe Everest au început să utilizeze drone pentru a transporta echipamente şi a îndepărta deşeurile de pe versanţi
Stiri actuale
Şerpaşii de pe Everest au început să utilizeze drone pentru a transporta echipamente şi a îndepărta deşeurile de pe versanţi

Noile tehnologii devin utile în domenii neașteptate. Şerpaşii de pe Everest, spre exemplu, au început să utilizeze drone pentru a transporta echipamente şi a îndepărta deşeurile de pe versanţi.  

Cât costă să escaladezi vârful Everest. Nepalul a scumpit considerabil permisul necesar
Stiri externe
Cât costă să escaladezi vârful Everest. Nepalul a scumpit considerabil permisul necesar

Preţul unui permis necesar pentru cei care vor să escaladeze vârful Everest va fi majorat cu o treime, în ideea de a lupta împotriva poluării şi a îmbunătăţi siguranţa pe cel mai înalt vârf de pe planetă, a anunţat responsabilul pentru turism din Nepal.

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 August 2025

03:30:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12