În noaptea de 9 spre 10 august, în regiunea Gelendzhik, drone ucrainene au lansat șase rachete asupra sistemelor de apărare antiaeriană din Crimeea, relatează Moscow Times, citându-l pe Robert Brovdi, comandantul forțelor de drone ale Forțelor Armate Ucrainene, potrivit News.ro.

Acest atac a fost precedat de o altă operațiune în aceeași regiune. La 7 august, Ucraina a distrus acolo un sistem de război electronic (GE) numit „Volna Kupol Garant”. Acest sistem era folosit pentru a bruia comunicațiile prin satelit Starlink și asigura protecția unei zone de 20 km². Distrugerea sistemului „Volna Kupol Garant” a deschis dronelor ucrainene calea către sistemul S-400, situat la 500 de metri distanță, precizează New Voice of Ukraine. „Imaginea din satelit arată distrugerea a cel puțin unui lansator… Iată, de acum înainte, «palatul» lui Putin rămâne fără protecție”, estimează analistul militar Ian Matveïev.

„Palatul” lui Vladimir Putin, expus

„Palatul” lui Vladimir Putin se află pe litoralul Mării Negre, la aproximativ 20 km de Gelendzhik, precizează Moscow Times. Complexul, cu o suprafață de 17.700 m², a devenit cunoscut pe scară largă în urma unei anchete conduse de Alexei Navalny, oponentul politic al lui Vladimir Putin, decedat în 2024. Conform acestei anchete, domeniul cuprinde, printre altele, un patinoar de hochei, un cinematograf, mai multe restaurante, o piscină, o discotecă acvatică, un spa, saune, băi turcești, propriile ateliere de producție de carne și pește, legume și deserturi, un depozit de nămol terapeutic, precum și o pistă pentru elicoptere.

Deasupra „palatului” a fost instituită o zonă de interdicție aeriană. Cele 7.000 de hectare care îl înconjoară ar aparține FSB, conform afirmațiilor din anchetă. Fundația Anticorupție estima costul de construcție al complexului la cel puțin 100 de miliarde de ruble.

Fostul prim-ministru și ministru de externe suedez Carl Bildt a reacționat la acest anunț. „Ucraina tocmai a lovit principalele sisteme de rachete și de apărare electronică care protejează palatul lui Putin de la Marea Neagră. Ce se va întâmpla în continuare?”, a scris el pe X.