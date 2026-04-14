Un bărbat din Marea Britanie care s-a sinucis suferea de depresie după ce o procedură stomatologică eșuată în Turcia l-a lăsat fără dinți, conform unei anchete, citate de The Guardian.

Pawel Bukowski, un șofer de motostivuitor în vârstă de 48 de ani, a călătorit la o clinică privată din Turcia în ianuarie 2025 pentru a-și înlocui dinții, pentru că suferea de boală parodontală, o infecție bacteriană cronică care poate eroda gingiile și poate duce la pierderea dinților și a oaselor.

Tribunalul din Norfolk a aflat luni cum Bukowski, un tată căsătorit a trei copii, originar din Polonia, se aștepta ca dinții extrași să fie înlocuiți cu proteze temporare, dar i s-a spus în schimb că nu i se vor oferi proteze și că va trebui să aștepte 6 luni înainte de a se întoarce pentru a-și monta noile implanturi.

Soția sa, Daria Bukowski, a declarat în cadrul anchetei: „Și-a pierdut orice speranță că lucrurile s-ar putea îmbunătăți. În ciuda tuturor eforturilor noastre de a-l sprijini, în cele din urmă nu am reușit să-l salvăm”.

Oamenii legii au spus că Bukowski suferea de probleme de sănătate mintală precare după ce s-a întors în Marea Britanie după tratament, agravate de îngrijorările legate de faptul că va trebui să plătească mai mult decât se aștepta pentru o procedură pe care o considera un eșec, de dificultățile de a mânca corect fără dinți și de consumul excesiv de alcool.

Daria Bukowski l-a descris pe soțul ei ca pe cineva care „a avut întotdeauna grijă de el, de aspectul său și de sănătatea sa”, iar faptul că medicul din Turcia l-a informat că nu îi va monta nimic pentru a-i înlocui dinții timp de 6 luni după extracția lor „a fost devastator din punct de vedere emoțional”.

Externat după ce a fost diagnosticat cu ”ideații suicidare puternice”

„Era profund distrus emoțional, pierderea dinților îi distrusese încrederea în sine și sentimentul de speranță”, a spus ea. „În ciuda sprijinului nostru constant, din partea mea și a fiicelor sale, se îndepărta de noi”.

Sănătatea mintală a lui Bukowski „s-a deteriorat rapid”, potrivit soției sale, un apel la serviciile de urgență pe 24 aprilie ducând la internarea sa la Spitalul Universitar Norfolk și Norwich, unde un medic l-a diagnosticat ca având „ideații suicidare puternice”.

În ciuda solicitării de ajutor, s-a decis că Bukowski nu necesita internare psihiatrică. Patru zile mai târziu, pe 28 aprilie 2025, a fost găsit mort la domiciliul său.

Medicul legist din zona Norfolk, Johanna Thompson, a înregistrat moartea lui Bukowski ca sinucidere și a declarat că o anchetă ulterioară a identificat „mai multe lecții” de învățat și că este „clar că au existat factori care au avut impact asupra îngrijirii acordate lui Pawel”.

Daria Bukowski a criticat îngrijirea de care a beneficiat soțul ei, spunând că problemele acestuia au fost „trecute cu vederea la fiecare ocazie” și că factori precum lipsa de sprijin și refuzul de a-i administra lui Bukowski medicamente pentru ameliorarea simptomelor sevrajului său alcoolic au dus la moartea sa.

„Pawel a fost abandonat în momente cruciale”, a spus femeia. „Sper că acest lucru nu se va repeta niciodată, ca alte familii să-și păstreze tații, soții, frații și fiii. Pawel merita mai mult”.