Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Managerul clinicii şi un angajat, responsabili pentru autorizaţia sanitară nefinalizată

Analiza internă de la clinica de stomatologie unde a murit o fetiţă de 2 ani a stabilit că finalizarea autorizaţiei sanitare era responsabilitatea a două persoane cu atribuţii administrative.

"Analiza internă a confirmat că responsabilitatea finalizării autorizaţiei sanitare revenea în sarcina a doi colegi cu atribuţii administrative directe: unul dintre ei este membru al departamentului administrativ, iar celălalt era managerul de clinică. Aceştia nu au informat administratoarea societăţii că autorizaţia finală nu fusese încă emisă, iar activitatea a fost pornită în baza unei comunicări interne incomplete", afirmă reprezentaţii clinicii într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, personalul medical "nu avea atribuţii administrative, nu a fost informat despre lipsa autorizaţiei şi nu poartă nicio responsabilitate" în această situaţie.

Conform sursei citate, ca urmare a concluziilor anchetei interne, au fost iniţiate proceduri de evaluare completă a responsabililor administrativi şi a modului de coordonare managerială, iar în baza evaluării, compania a decis încetarea contractului de colaborare cu managerul responsabil de coordonarea administrativă a sediului.

"Activitatea în sediul respectiv rămâne suspendată. Toate tratamentele au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, complet autorizate şi pe deplin funcţionale", arată sursa citată.

Totodată, reprezentanţii clinicii cooperează cu instituţiile implicate în ancheta medico-legală şi cea penală, punând la dispoziţie toate documentele solicitate.

