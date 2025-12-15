Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Managerul clinicii şi un angajat, responsabili pentru autorizaţia sanitară nefinalizată

15-12-2025 | 15:53
Sara

Analiza internă de la clinica de stomatologie unde a murit o fetiţă de 2 ani a stabilit că finalizarea autorizaţiei sanitare era responsabilitatea a două persoane cu atribuţii administrative.

Mihaela Ivăncică

"Analiza internă a confirmat că responsabilitatea finalizării autorizaţiei sanitare revenea în sarcina a doi colegi cu atribuţii administrative directe: unul dintre ei este membru al departamentului administrativ, iar celălalt era managerul de clinică. Aceştia nu au informat administratoarea societăţii că autorizaţia finală nu fusese încă emisă, iar activitatea a fost pornită în baza unei comunicări interne incomplete", afirmă reprezentaţii clinicii într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, personalul medical "nu avea atribuţii administrative, nu a fost informat despre lipsa autorizaţiei şi nu poartă nicio responsabilitate" în această situaţie.

Conform sursei citate, ca urmare a concluziilor anchetei interne, au fost iniţiate proceduri de evaluare completă a responsabililor administrativi şi a modului de coordonare managerială, iar în baza evaluării, compania a decis încetarea contractului de colaborare cu managerul responsabil de coordonarea administrativă a sediului.

"Activitatea în sediul respectiv rămâne suspendată. Toate tratamentele au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, complet autorizate şi pe deplin funcţionale", arată sursa citată.

tanar infarct timis
Cauza decesului tânărului de 18 ani din Timișoara, găsit mort de mama sa după un majorat. Marco era elev în clasa a XII-a

Totodată, reprezentanţii clinicii cooperează cu instituţiile implicate în ancheta medico-legală şi cea penală, punând la dispoziţie toate documentele solicitate. 

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Agerpres

Cauza decesului tânărului de 18 ani din Timișoara, găsit mort de mama sa după un majorat. Marco era elev în clasa a XII-a
Cauza decesului tânărului de 18 ani din Timișoara, găsit mort de mama sa după un majorat. Marco era elev în clasa a XII-a

Elevul de 18 ani de la Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara, găsit fără viață de mama sa la câteva ore după ce s-a întors de la un majorat, a murit în urma unui infarct.

Electrocentrale Craiova, pilon al termoficării din Oltenia, intră în insolvenţă. Furnizarea energiei continuă
Electrocentrale Craiova, pilon al termoficării din Oltenia, intră în insolvenţă. Furnizarea energiei continuă

Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craiova şi aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a intrat în insolvenţă, iar Infinexa a fost numită administrator judiciar.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul
LIVE ACUM: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” este dezbătută şi votată astăzi în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

