Cu leul la dentist. Cum a decurs o operație pentru scoaterea unui colț dureros de 8 centimetri

15-10-2025 | 07:36
leu dentist

Nu e o idee tocmai bună să te apropii de gura unui leu. Totuși, o echipă de medici din Marea Britanie a făcut asta.

 

Pacient a fost o leoaică de 3 ani, salvată din Ucraina, victimă a comerțului ilegal cu animale sălbatice.

La noua ei casă, din comitatul Kent, medicii veterinari i-au extras un colț de 8 centimetri, care îi provoca dureri.

Animalul a fost anesteziat, iar operația a fost una delicată, dar cu final fericit. Leoaica se recuperează rapid, spun îngrijitorii.

Salvată din Ucraina, după o strângere de fonduri

Salvarea ei din Ucraina fost posibilă datorită unei campanii de strângere de fonduri.

Peste 500.000 de lire sterline au donat oamenii cu suflet pentru transport, îngrijire și un centru nou pentru îngrijirea leilor. 

Muntele Lewotobi Laki-laki din Indonezia a erupt din nou, miercuri, aruncând cenuşă vulcanică la 10 kilometri în aer, a declarat agenţia de vulcanologie a ţării, forţând autorităţile să ridice sistemul de alertă. 

