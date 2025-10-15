Cu leul la dentist. Cum a decurs o operație pentru scoaterea unui colț dureros de 8 centimetri
Nu e o idee tocmai bună să te apropii de gura unui leu. Totuși, o echipă de medici din Marea Britanie a făcut asta.
Pacient a fost o leoaică de 3 ani, salvată din Ucraina, victimă a comerțului ilegal cu animale sălbatice.
La noua ei casă, din comitatul Kent, medicii veterinari i-au extras un colț de 8 centimetri, care îi provoca dureri.
Animalul a fost anesteziat, iar operația a fost una delicată, dar cu final fericit. Leoaica se recuperează rapid, spun îngrijitorii.
Salvată din Ucraina, după o strângere de fonduri
Salvarea ei din Ucraina fost posibilă datorită unei campanii de strângere de fonduri.
Peste 500.000 de lire sterline au donat oamenii cu suflet pentru transport, îngrijire și un centru nou pentru îngrijirea leilor.
Sursa: Pro TV
Etichete: Marea Britanie, dinte, operatie, leoaica,
Dată publicare:
15-10-2025 07:36