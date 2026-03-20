Ea crede că după mulţi ani vor fi folosite celule STEM pentru dezvoltarea de noi dinţi în laboratoare.

”Cred că sunt pe cale de dispariţie, se diminează din ce în ce mai mult şi vor dispărea la un moment dat şi dispozitivele astea cu zgomotul acela nemaipomenit, frezele dentare. Acestea cred eu că vor fi înlocuite pe scară din ce în ce mai mare de timp cu laser, pentru că există laser pentru ţesutul moale”, a declarat, joi seară, la Medika TV, Lorelei Nassar, medic chirurg, oro-maxilofacial şi implantolog la Clinica dr. Lorelei Nassar.

Potrivit acesteia, de multe ori, utilizarea laserului face să nu fie necesară anestezia, pentru că el acţionează minim invaziv şi, în plus acţionează pentru sterilizarea suprafeţelor.

La un moment dat o să dispară și plombele

Medicul s-a referit şi la crearea de dinţi, în laborator, cu ajutorul celulelor STEM.

”Primim întrebări de la pacienţi şi se vorbeşte din ce în ce mai mult de dinţi care se dezvoltă în laborator din celule STEM. Pot să fie prin paralelă şi situaţii în care realmente din aceste celule STEM provenite din pulpa dentară să se dezvolte straturi de reparaţie în cazul cariilor şi atunci obturaţiile, plombele să dispară în totalitate. Dar asta mai cere încă, aş zice, destul de mulţi ani”, a completat Lorelei Nassar.