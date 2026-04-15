Al doilea atac armat în ultimele două zile a avut loc într-o școală din Turcia. 4 oameni au murit, alți 20 sunt răniți

Știrea este în curs de actualizare!
Un elev a deschis focul la întâmplare în două săli de clasă ale unei școli din sud-estul Turciei, ucigând patru persoane și rănind alte 20, a declarat un oficial, citat de Associated Press.
Guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mukerrem Unluer, a declarat că elevul, care a fost și el ucis, a sosit la școală înarmat cu arme care aparțineau tatălui său, un polițist pensionat. Acesta avea asupra sa cinci arme de foc și șapte încărcătoare.
Printre victime se numără un profesor și trei elevi, a precizat Unluer.
Motivul atacului nu este cunoscut în acest moment.
Imaginile de la fața locului au surprins elevi și profesori fugind din clădirea școlii.
Anterior, mass-media a relatat că autoritățile au trimis forțe de poliție și ambulanțe la școala din cartierul Onikisubat al orașului Kahramanmaraș, după ce s-au auzit focuri de armă în zonă.
Imaginile video de la fața locului au arătat că cel puțin două persoane au fost urcate în ambulanțe.
Parchetul din Kahramanmaraș a demarat imediat o anchetă cu privire la atac. Potrivit unui comunicat, au fost desemnați în total șapte procurori, dintre care trei procurori adjuncți și patru procurori.
Un alt atac armat la o șocală în Turcia a avut loc în 14 aprilie
Incidentul are loc la doar o zi după ce un tânăr în vârstă de 17 ani, înarmat cu o armă de foc, a pătruns într-o școală din districtul Siverek, Turcia, rănind 16 persoane. Atacatorul s-a sinucis apoi cu pușca sa când poliția a încercat să-l rețină la fața locului.
Guvernatorul Hasan Sildak a declarat că atacatorul era un fost elev al școlii și a intrat în incinta școlii înainte de a începe să tragă la întâmplare. Atacatorul a frecventat școala timp de un an, în clasa a IX-a, a adăugat guvernatorul.
