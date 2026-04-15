Al doilea atac armat în ultimele două zile a avut loc într-o școală din Turcia. 4 oameni au murit, alți 20 sunt răniți

Stiri externe
×
Cel puțin patru oameni au murit și alți 20 sunt răniți în urma unui schimb de focuri care a avut loc la o școală din Turcia.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Un elev a deschis focul la întâmplare în două săli de clasă ale unei școli din sud-estul Turciei, ucigând patru persoane și rănind alte 20, a declarat un oficial, citat de Associated Press.

Guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mukerrem Unluer, a declarat că elevul, care a fost și el ucis, a sosit la școală înarmat cu arme care aparțineau tatălui său, un polițist pensionat. Acesta avea asupra sa cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Printre victime se numără un profesor și trei elevi, a precizat Unluer.

Citește și
Motivul atacului nu este cunoscut în acest moment.

Imaginile de la fața locului au surprins elevi și profesori fugind din clădirea școlii.

Anterior, mass-media a relatat că autoritățile au trimis forțe de poliție și ambulanțe la școala din cartierul Onikisubat al orașului Kahramanmaraș, după ce s-au auzit focuri de armă în zonă.

Imaginile video de la fața locului au arătat că cel puțin două persoane au fost urcate în ambulanțe.

Parchetul din Kahramanmaraș a demarat imediat o anchetă cu privire la atac. Potrivit unui comunicat, au fost desemnați în total șapte procurori, dintre care trei procurori adjuncți și patru procurori.

Un alt atac armat la o șocală în Turcia a avut loc în 14 aprilie

Incidentul are loc la doar o zi după ce un tânăr în vârstă de 17 ani, înarmat cu o armă de foc, a pătruns într-o școală din districtul Siverek, Turcia, rănind 16 persoane. Atacatorul s-a sinucis apoi cu pușca sa când poliția a încercat să-l rețină la fața locului. 

Guvernatorul Hasan Sildak a declarat că atacatorul era un fost elev al școlii și a intrat în incinta școlii înainte de a începe să tragă la întâmplare. Atacatorul a frecventat școala timp de un an, în clasa a IX-a, a adăugat guvernatorul. 

Atac armat într-un liceu din Turcia: 16 răniți după ce un fost elev a deschis focul la întâmplare, apoi s-a sinucis

Sursa: Associated Press

Turcia, atac, scoala

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Un fost elev a deschis focul marți la un liceu din sud-estul Turciei, rănind cel puțin 16 persoane înainte de a se sinucide, a declarat un oficial.

Stiri externe
Stiri externe
Stiri externe
Recomandări
Știri Actuale
Stiri externe
EURomânia
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Aprilie 2026

45:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Aprilie 2026

01:45:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Superspeed
S10E10

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

