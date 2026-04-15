Al doilea atac armat în ultimele două zile a avut loc într-o școală din Turcia. 4 oameni au murit, alți 20 sunt răniți

Un elev a deschis focul la întâmplare în două săli de clasă ale unei școli din sud-estul Turciei, ucigând patru persoane și rănind alte 20, a declarat un oficial, citat de Associated Press.

Guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mukerrem Unluer, a declarat că elevul, care a fost și el ucis, a sosit la școală înarmat cu arme care aparțineau tatălui său, un polițist pensionat. Acesta avea asupra sa cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Printre victime se numără un profesor și trei elevi, a precizat Unluer.

Motivul atacului nu este cunoscut în acest moment.