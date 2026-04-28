În cursul dimineţii, bărbatul, în vârstă de 89 de ani, a intrat în birourile Fondului Naţional de Securitate Socială (EFKA), din cartierul Kerameikos din Atena, şi a deschis focul, rănind un angajat în picior. Victima a fost transportată imediat la spital.

Ulterior, bărbatul a pătruns la parterul Curţii de Apel, situată în cartierul central Ampelokipi, şi a deschis şi aici focul, rănind uşor trei femei.

Apoi a abandonat arma la faţa locului şi a fugit din nou. Poliţia a lansat o operaţiune de amploare pentru a-l localiza şi aresta.

Conform primelor informaţii, bărbatul - un cunoscut colecţionar de fier vechi din zona Votanikos - ar suferi de probleme de sănătate mintală şi fusese internat anterior într-o clinică de psihiatrie.