Un bărbat din Japonia a fost arestat pentru uciderea mamei sale în vârstă de 100 de ani

Stiri externe
26-11-2025 | 13:25
Politie Japonia
Profimedia

Un bărbat în vârstă de 79 de ani din Japonia a fost arestat pentru că şi-a ucis mama în vârstă de 100 de ani în locuinţa lor din vestul capitalei Tokyo, a relatat miercuri agenţia de ştiri Kyodo, informează dpa.

autor
Ioana Andreescu

Poliţia a declarat că bărbatul a cerut ajutor marţi după-amiază, la aproximativ o oră după ce ar fi comis actele de violenţă împotriva mamei sale, spunând că s-a săturat să aibă grijă de ea, a precizat Kyodo.

Decesul femeii a fost constatat în spital.

Kyodo a citat poliţia spunând că bărbatul, care locuia cu mama sa în Machida, vestul oraşului Tokyo, a recunoscut acuzaţiile.

Japonia se confruntă cu o criză demografică după decenii de îmbătrânire rapidă a populaţiei şi scădere a ratei natalităţii.

Citește și
Xi Jinping
Escaladează tensiunile în Asia. China le cere cetățenilor săi să nu mai călătorească într-un stat vecin

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 30% din populaţia Japoniei are peste 60 de ani.

În septembrie 2025, ţara număra un număr record de peste 99.763 de persoane cu vârsta de 100 de ani sau peste, marcând cel de-al 55-lea an consecutiv în care numărul centenarilor a crescut.

Potrivit Kyodo, persoanele în vârstă cu probleme de sănătate din Japonia sunt din ce în ce mai mult nevoite să aibă grijă de rudele lor mai în vârstă.

România, blocată în hârtii și birocrație. Riscăm să pierdem un miliard de euro destinați digitalizării

Sursa: Agerpres

Etichete: japonia, deces, femeie,

Dată publicare: 26-11-2025 13:25

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
China amenință Japonia și avertizează că va „zdrobi” orice intervenție străină în Taiwan
Stiri externe
China amenință Japonia și avertizează că va „zdrobi” orice intervenție străină în Taiwan

China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.

Escaladează tensiunile în Asia. China le cere cetățenilor săi să nu mai călătorească într-un stat vecin
Stiri actuale
Escaladează tensiunile în Asia. China le cere cetățenilor săi să nu mai călătorească într-un stat vecin

Tensiunile diplomatice dintre China și Japonia au atins un nou nivel. Beijingul și-a avertizat cetățenii să nu mai călătorească în Japonia ca răspuns la o declarație controversată a premierului nipon, pentru sprijinirea Taiwanului.

Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
Stiri Diverse
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret

Un bărbat în vârstă din Japonia, care a câștigat 600 de milioane de yeni (3,8 milioane de dolari) la loterie, și-a ținut secret câștigul față de soția sa, pentru a putea duce o viață luxoasă.

Recomandări
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie
Vremea
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți
Stiri externe
Incendiu puternic la un complex de blocuri turn din Hong Kong. Cel puțin patru oameni au murit, iar trei sunt răniți

Patru persoane au murit miercuri într-un incendiu violent, care a izbucnit într-un complex rezidențial de blocuri turn din Hong Kong. Din primele informații, se pare că există și oameni blocați în interior, au anunțat autoritățile.

Moşteanu: Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. Va creşte protecţia spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
Moşteanu: Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. Va creşte protecţia spaţiului aerian românesc

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, având ca scop creșterea semnificativă a protecției spațiului aerian românesc și a răspunsului țării la provocările legate de drone.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Noiembrie 2025

03:34:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28