Un bărbat din Japonia a fost arestat pentru uciderea mamei sale în vârstă de 100 de ani

Un bărbat în vârstă de 79 de ani din Japonia a fost arestat pentru că şi-a ucis mama în vârstă de 100 de ani în locuinţa lor din vestul capitalei Tokyo, a relatat miercuri agenţia de ştiri Kyodo, informează dpa.

Poliţia a declarat că bărbatul a cerut ajutor marţi după-amiază, la aproximativ o oră după ce ar fi comis actele de violenţă împotriva mamei sale, spunând că s-a săturat să aibă grijă de ea, a precizat Kyodo.

Decesul femeii a fost constatat în spital.

Kyodo a citat poliţia spunând că bărbatul, care locuia cu mama sa în Machida, vestul oraşului Tokyo, a recunoscut acuzaţiile.

Japonia se confruntă cu o criză demografică după decenii de îmbătrânire rapidă a populaţiei şi scădere a ratei natalităţii.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 30% din populaţia Japoniei are peste 60 de ani.

În septembrie 2025, ţara număra un număr record de peste 99.763 de persoane cu vârsta de 100 de ani sau peste, marcând cel de-al 55-lea an consecutiv în care numărul centenarilor a crescut.

Potrivit Kyodo, persoanele în vârstă cu probleme de sănătate din Japonia sunt din ce în ce mai mult nevoite să aibă grijă de rudele lor mai în vârstă.

