Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret

23-11-2025 | 15:48
japonez
Un bărbat în vârstă din Japonia, care a câștigat 600 de milioane de yeni (3,8 milioane de dolari) la loterie, și-a ținut secret câștigul față de soția sa, pentru a putea duce o viață luxoasă.

Cristian Matei

Potrivit publicației japoneze The Gold Online, citată de South China Morning Post, bărbatul în vârstă de 66 de ani, identificat doar cu litera „S”, este pensionar al unei mari companii producătoare.

El și soția sa locuiesc în Tokyo și trăiesc dintr-o pensie lunară în valoare totală de 300.000 de yeni (2.000 de dolari americani).

Se pare că S își petrecea zilele citind ziarul într-o cafenea locală, iar după micul dejun cumpăra câteva bilete de loterie, fiecare costând 300 de yeni (2 dolari americani).

Într-o zi, S a fost informat că a câștigat o sumă mare și că trebuie să se prezinte la bancă.

Apoi a aflat că a câștigat marele premiu, în valoare de 600 de milioane de yeni.

Reacția sa inițială a fost de șoc. „Nu mi se pare real. Suma este atât de mare, încât sunt chiar puțin speriat”, a spus el.

Dar după o clipă, a adăugat: „Am auzit că șansele de a câștiga sunt mai mici decât cele de a fi lovit de fulger. Este doar o experiență din viața mea”.

În loc să-i spună soției sale, care era extrem de cumpătată și gestiona cu strictețe finanțele familiei, S a decis să ascundă câștigul neașteptat.

Soția lui îi interzisese să mai bea bere după căsătorie și i-a dat voie să își cumpere doar o mașină veche și ieftină.

S se plângea adesea de zgârcenia ei și se simțea jenat de controlul strict pe care ea îl exercita asupra banilor.

Așa că bărbatul i-a spus că a câștigat doar 5 milioane de yeni (32.000 de dolari) și că îi va folosi pentru renovarea casei.

Cu toate acestea, în secret, el a cheltuit o sumă exorbitantă pe o mașină de lux, a rezervat mai multe sejururi la stațiuni balneare de lux și a călătorit prin Japonia, cheltuind 18 milioane de yeni (116.000 de dolari) în doar șase luni.

Pentru a evita suspiciunile, S mergea în fiecare zi cu metroul la parcarea unde își ținea mașina nouă, purta haine vechi și se distanța de cercul său social obișnuit.

Dar stilul său de viață secret i-a provocat în curând sentimente de vinovăție și singurătate. În timpul călătoriilor, vedea adesea alte cupluri cu copiii lor și se gândea la propria familie.

De asemenea, a început să-și amintească amintiri dureroase despre tatăl său, care murise singur după divorț și faliment. S și-a dat seama că toate emoțiile sale negative proveneau din câștigul la loterie.

Dacă acești bani ar fi fost câștigați prin propriile mele eforturi, aș fi mândru de ei. Dar bogăția care vine fără efort îmi trezește amintiri neplăcute și îmi zguduie viața”, a spus el.

În cele din urmă, a consultat un planificator financiar și a decis să investească aproape 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) din câștigul său în asigurări, numindu-și soția și copiii ca beneficiari. El speră că banii vor oferi familiei sale siguranță după moartea sa.

Povestea bărbatului a provocat discuții aprinse pe rețelele de socializare.

Un utilizator a spus: „Pentru oamenii obișnuiți, bogăția bruscă nu aduce adesea fericire, ci mai degrabă un conflict de valori și o criză de identitate”.

Sursa: South China Morning Post

