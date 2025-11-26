China amenință Japonia și avertizează că va „zdrobi” orice intervenție străină în Taiwan

China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.

”Avem voinţa fermă, determinarea puternică şi capacitatea solidă de a ne apăra suveranitatea naţională şi integritatea teritorială”, a declarat Peng Qingen, purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Taiwan din China, într-o conferinţă de presă, ca răspuns la o întrebare privind desfăşurarea planificată.

”Vom zdrobi orice interferenţă străină”, a adăugat.

Beijingul consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra acestuia. Guvernul insulei respinge pretenţiile de suveranitate ale Beijingului şi afirmă că numai poporul taiwanez poate decide viitorul său.

”Amplasarea de către Japonia a armelor ofensive în zone adiacente regiunii taiwaneze a Chinei este extrem de periculoasă, creând în mod deliberat tensiuni regionale şi provocând confruntări militare”, a mai declarat Peng.

