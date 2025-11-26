China amenință Japonia și avertizează că va „zdrobi” orice intervenție străină în Taiwan

26-11-2025 | 07:11
China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.

Vlad Dobrea

”Avem voinţa fermă, determinarea puternică şi capacitatea solidă de a ne apăra suveranitatea naţională şi integritatea teritorială”, a declarat Peng Qingen, purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Taiwan din China, într-o conferinţă de presă, ca răspuns la o întrebare privind desfăşurarea planificată.

”Vom zdrobi orice interferenţă străină”, a adăugat.

Beijingul consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra acestuia. Guvernul insulei respinge pretenţiile de suveranitate ale Beijingului şi afirmă că numai poporul taiwanez poate decide viitorul său.

”Amplasarea de către Japonia a armelor ofensive în zone adiacente regiunii taiwaneze a Chinei este extrem de periculoasă, creând în mod deliberat tensiuni regionale şi provocând confruntări militare”, a mai declarat Peng.

Sursa: News.ro

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut şi plasat în arest preventiv marţi, la Vesoul, localitate din estul Franţei, fiind suspectat că ar fi aruncat cu făină în preşedintele Rassemblement National (RN, de extremă dreapta), Jordan Bardella.

Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina
Stiri externe
Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina

Steve Witkoff, trimisul prezidenţial american, a discutat luna trecută cu un oficial rus despre un plan de pace pentru Ucraina, sugerând colaborarea și oferind sfaturi lui Putin despre cum să prezinte acest plan lui Donald Trump, potrivit Bloomberg.

Misiune americană la Kremlin: Witkoff și posibil Kushner, trimiși de Trump pentru negocieri cu Putin
Stiri externe
Misiune americană la Kremlin: Witkoff și posibil Kushner, trimiși de Trump pentru negocieri cu Putin

Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, a declarat preşedintele Donald Trump marţi.

Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor
Stiri actuale
Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Bilanțul victimelor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt mai multe victime, printre care și un minor.

30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna

De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.

