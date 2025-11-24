Escaladează tensiunile în Asia. China le cere cetățenilor săi să nu mai călătorească într-un stat vecin

Tensiunile diplomatice dintre China și Japonia au atins un nou nivel. Beijingul și-a avertizat cetățenii să nu mai călătorească în Japonia ca răspuns la o declarație controversată a premierului nipon, pentru sprijinirea Taiwanului.

Chinezii au anulat peste jumătate de milion de bilete de avion până la finalul lunii decembrie, iar paguba pentru turismul japonez se ridică la aproape 1,2 miliarde de dolari.

În plus, China a interzis și importul de fructe de mare din Japonia. Șefa executivului de la Tokio, a spus săptămâna trecută că orice acțiune a Chinei împotriva Taiwanului ar putea justifica un răspuns militar din partea Japoniei.

China a acuzat Tokyo de provocări. Japonia a anunțat, între timp, că va muta lansatoare de rachete sol-aer pe o insulă la doar 100 de kilometri de Taiwan.

